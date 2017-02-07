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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28689654/
7 февраля 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Оренбург» сыграл вничью с «Химками»

«Оренбург» и «Химки» счет не открыли.

Контрольный матч.

«Оренбург» — «Химки» — 0:0.

«Химки» (стартовый состав): Исупов (Цицилин, 39), Сергеев, Шумских, Чернышов, Заика, Лапин, Гащенков, Тюнин, Казаев, Кузьмичёв, Петрусёв.

«Химки» 2-й тайм: Цицилин, Чернышов (Сергеев), Заика (Горячев), Ярковой, Малания, Фадеев, Кирсанов, Кокоев, Гащенков (Титов), Широков, Кузьмичев (Алиев).

7 февраля. Турция, Белек. Поле отеля «Риксос».

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