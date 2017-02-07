«Оренбург» сыграл вничью с «Химками»
«Оренбург» и «Химки» счет не открыли.
Контрольный матч.
«Оренбург» — «Химки» — 0:0.
«Химки» (стартовый состав): Исупов (Цицилин, 39), Сергеев, Шумских, Чернышов, Заика, Лапин, Гащенков, Тюнин, Казаев, Кузьмичёв, Петрусёв.
«Химки» 2-й тайм: Цицилин, Чернышов (Сергеев), Заика (Горячев), Ярковой, Малания, Фадеев, Кирсанов, Кокоев, Гащенков (Титов), Широков, Кузьмичев (Алиев).
7 февраля. Турция, Белек. Поле отеля «Риксос».
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