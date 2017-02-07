Акинфеев, Натхо и Тошич должны восстановиться к третьему сбору ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после контрольного матча с датским «Эсбьергом» (0:0) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
«На следующем сборе ждём, что у нас будут Натхо, Тошич, Акинфеев — наверное, все, кто был в лазарете. Вполне возможно, что на следующем сборе мы их всех увидим. Те, кто не играл с “Эсбьергом”, выйдут на поле в матче с ЛАСК. Возможно, задействуем и тех, кто играл с датчанами», — сказал Гончаренко в интервью клубной
Заключительный зимний сбор ЦСКА пройдёт в Марбелье с 10 по 24 февраля.
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