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7 февраля 2017, 13:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев, Натхо и Тошич должны восстановиться к третьему сбору ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после контрольного матча с датским «Эсбьергом» (0:0) рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«На следующем сборе ждём, что у нас будут Натхо, Тошич, Акинфеев — наверное, все, кто был в лазарете. Вполне возможно, что на следующем сборе мы их всех увидим. Те, кто не играл с “Эсбьергом”, выйдут на поле в матче с ЛАСК. Возможно, задействуем и тех, кто играл с датчанами», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

Заключительный зимний сбор ЦСКА пройдёт в Марбелье с 10 по 24 февраля.

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