Акинфеев, Натхо и Тошич должны восстановиться к третьему сбору ЦСКА

«На следующем сборе ждём, что у нас будут Натхо, Тошич, Акинфеев — наверное, все, кто был в лазарете. Вполне возможно, что на следующем сборе мы их всех увидим. Те, кто не играл с “Эсбьергом”, выйдут на поле в матче с ЛАСК. Возможно, задействуем и тех, кто играл с датчанами», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.



Заключительный зимний сбор ЦСКА пройдёт в Марбелье с 10 по 24 февраля.