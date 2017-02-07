В «рамках» — тесно! Вратарский вопрос «Спартака», «Зенита» и ЦСКА
Менее чем за месяц до рестарта чемпионата России
по-своему интригующие ситуации сложились во вратарских бригадах всех трёх клубов-лидеров.
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«Спартак»
Даже если допустить, что слухи о недовольстве Массимо Карреры приобретением нового вратаря без его ведома от начала до конца ложь и провокация (а причин не верить спартаковскому гендиректору у нас нет), трудно представить, что может подвигнуть тренера на смену первого номера здесь и сейчас.
Ребров ведь не только основной голкипер. Он — лидер раздевалки, и передача повязки Глушакову на его авторитете совершенно не сказалась. К нему тянутся партнёры, прислушиваются болельщики. Но главное — команда впервые за годы лидирует. В этой ситуации затевать эксперименты на ключевой позиции — колоссальный риск. И Каррера — пускай никого не вводит в заблуждение внешность прожженного киношного авантюриста
Лидер РФПЛ зимой 2017-го реже всех показывается на людях, точно опасаясь ненароком выдать новые тактические заготовки. А выстраивать более или менее стройные гипотезы на основании пары спаррингов, сами понимаете, нелепо. Поэтому ограничусь констатацией факта: в Эмиратах новый кипер получил столько же игровых минут, сколько два старых (по стажу в клубе, а не возрасту) вместе взятых. Свои два тайма Селихов отработал на ноль; Реброву с Песьяковым в этом смысле повезло меньше — по мячу пропустили.
Прояснить расстановку сил во вратарском трио
«Зенит»
Куда запутаннее вратарские хитросплетения в «Зените». За полгода в России Луческу так и не определился с безраздельным хозяином ворот. Нестабильность основных кандидатов осенью усилила сомнения Мистера. За полгода на лавке
Не все поняли выбор «Зенита» в пользу Лунёва, человека, ещё год назад даже в тесном вратарском мирке не слишком известного. Так и Лодыгин в Питер приехал не звездой мирового масштаба. Не случись в его жизни «Зенита», с высокой долей вероятности и по сей день не было бы в его жизни ни Лиги чемпионов, ни сборной.
Теперь русскому греку нужно если не всё, то многое доказывать заново. Конкуренция на последнем рубеже обострилась до предела. Поставив своих вратарей в максимально дискомфортные условия, Луческу бесстрастно наблюдает со стороны, кто задёргается, «поплывёт», а кто, напротив, окрепнет в борьбе.
В спорах о профессиональных качествах Лодыгина с Кержаковым мы
В активе Лунёва четыре с половиной сухих тайма и парированный пенальти, в пассиве — пара мячей от «Чанчунь Ятай». Кержаков пропустил вдвое меньше, но и играл реже остальных — в общей сложности чуть больше двух часов (130 минут).
Чаще всех — семь раз — «рамку» защищал Лодыгин. Но не настолько чаще, чтобы считать его безоговорочным победителем вратарского кастинга. «Двушка» от «Спарты» и курьёзный гол от «Оденсе» подпортили Юрию концовку испанского сбора. Продлись дозаявка в УЕФА ещё неделю, Мирча Михайлович, быть может, и призадумался: не укрепить ли вратарскую позицию перед «Андерлехтом»? Ну да что теперь об этом толковать. В Лиге Европе компанию Лодыгину, Кержакову и Бабурину составит молодой Обухов. Лунёву же остаётся ждать своего шанса в РФПЛ.
ЦСКА
В среде ярых поклонников ЦСКА публичная критика Акинфеева приравнивается чуть ли не к святотатству. Его право на место в основе родного клуба за «семилетку Слуцкого» ни разу не подвергалось сомнению. Остальным «армейцам» в перчатках отводилась незавидная роль, пользуясь боксёрской терминологией,
Заслуги Игоря перед клубом, сборной и всем отечественным футболом настолько глупо отрицать, что и пытаться не стоит. Но здесь и сейчас — точнее, в полусотне километров от курортного Аликанте — разворачивается крайне любопытная коллизия. Пока Акинфеев закачивает коленный сустав после комплексной терапии, ЦСКА перестал пропускать. То есть вообще! Среди всех участников РФПЛ только он один и держит ворота на замке в межсезонье — уже 7,5 часа, между прочим.
«Дорвавшись» до первой команды (в прошлом сезоне он в лучшем случае с лавки созерцал игры основы), отлично проявляет себя Помазун. Пускай заурядный швейцарский «Волен» хлопот «армейцам» не доставил, но против «Виктории» — чемпиона Чехии, на минуточку — Илья тоже отыграл безупречно.
В полной мере воспользовался предоставленным шансом и более опытный Чепчугов. Удивительной судьбы человек! Четыре года подряд Слуцкий выделял Сергею по два матча за сезон. И столько же раз в жизни он играл в Лиге чемпионов — но против кого! Мадридского «Реала»…
Тремя испанскими «сухарями» Чепчугов намекнул новому тренеру ЦСКА, что тот может на него рассчитывать. И, возможно, не только в товарищеских играх…
В воздухе внезапно повис чуть не крамольный вопрос: как быть Гончаренко после возвращения Акинфеева? Без веской причины вернуть на «банку» не пропускающего вратаря — непедагогично, посадить капитана в запас — рискованно. И такие щекотливые ситуации у Виктора Михайловича ещё не раз случатся. Большой клуб — сложные задачи, и не только турнирные….
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