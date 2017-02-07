«Спартак»

Даже если допустить, что слухи о недовольстве Массимо Карреры приобретением нового вратаря без его ведома от начала до конца ложь и провокация (а причин не верить спартаковскому гендиректору у нас нет), трудно представить, что может подвигнуть тренера на смену первого номера здесь и сейчас.





Ребров ведь не только основной голкипер. Он — лидер раздевалки, и передача повязки Глушакову на его авторитете совершенно не сказалась. К нему тянутся партнёры, прислушиваются болельщики. Но главное — команда впервые за годы лидирует. В этой ситуации затевать эксперименты на ключевой позиции — колоссальный риск. И Каррера — пускай никого не вводит в заблуждение внешность прожженного киношного авантюриста а-ля Челентано — на него вряд ли пойдёт. Слишком высока опасность одним неловким движением нарушить пресловутую командную «химию», а выгоды — чересчур туманны.



Лидер РФПЛ зимой 2017-го реже всех показывается на людях, точно опасаясь ненароком выдать новые тактические заготовки. А выстраивать более или менее стройные гипотезы на основании пары спаррингов, сами понимаете, нелепо. Поэтому ограничусь констатацией факта: в Эмиратах новый кипер получил столько же игровых минут, сколько два старых (по стажу в клубе, а не возрасту) вместе взятых. Свои два тайма Селихов отработал на ноль; Реброву с Песьяковым в этом смысле повезло меньше — по мячу пропустили.



Прояснить расстановку сил во вратарском трио красно-белых помогут испанские «контрольные», но скорее в них пойдёт борьба за право называться первым запасным кипером, чем основным. На данный момент серьёзных предпосылок к смене «часового» у Карреры нет — свои соображения по этому поводу изложил выше.





«Зенит»

Куда запутаннее вратарские хитросплетения в «Зените». За полгода в России Луческу так и не определился с безраздельным хозяином ворот. Нестабильность основных кандидатов осенью усилила сомнения Мистера. За полгода на лавке сине-бело-голубых побывало четыре молодых кипера, в то время как играли два опытных — Лодыгин и Кержаков. Первый примерно вдвое чаще второго. Ошибались оба. Поэтому появление дополнительного конкурента могло Юрия с Михаилом расстроить, раззадорить, но — не удивить.

Не все поняли выбор «Зенита» в пользу Лунёва, человека, ещё год назад даже в тесном вратарском мирке не слишком известного. Так и Лодыгин в Питер приехал не звездой мирового масштаба. Не случись в его жизни «Зенита», с высокой долей вероятности и по сей день не было бы в его жизни ни Лиги чемпионов, ни сборной.



Теперь русскому греку нужно если не всё, то многое доказывать заново. Конкуренция на последнем рубеже обострилась до предела. Поставив своих вратарей в максимально дискомфортные условия, Луческу бесстрастно наблюдает со стороны, кто задёргается, «поплывёт», а кто, напротив, окрепнет в борьбе.



В спорах о профессиональных качествах Лодыгина с Кержаковым мы как-то подзабыли о наличии в питерской заявке Бабурина. Игрой на сборах Егор дал понять, что совершенно напрасно. За пять контрольных матчей самый молодой подшефный Михаила Бирюкова и Томислава Рогича лишь раз вытащил мяч из сетки ворот и тем самым намекнул, что готов навязать конкуренцию более старшим коллегам.



В активе Лунёва четыре с половиной сухих тайма и парированный пенальти, в пассиве — пара мячей от «Чанчунь Ятай». Кержаков пропустил вдвое меньше, но и играл реже остальных — в общей сложности чуть больше двух часов (130 минут).



Чаще всех — семь раз — «рамку» защищал Лодыгин. Но не настолько чаще, чтобы считать его безоговорочным победителем вратарского кастинга. «Двушка» от «Спарты» и курьёзный гол от «Оденсе» подпортили Юрию концовку испанского сбора. Продлись дозаявка в УЕФА ещё неделю, Мирча Михайлович, быть может, и призадумался: не укрепить ли вратарскую позицию перед «Андерлехтом»? Ну да что теперь об этом толковать. В Лиге Европе компанию Лодыгину, Кержакову и Бабурину составит молодой Обухов. Лунёву же остаётся ждать своего шанса в РФПЛ.