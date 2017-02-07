Правое дело «Спартака»: Ещенко, Караваев или Тигиев?

ВРЕМЯ ГОТОВИТЬ ТЕЛЕГУ.

В круговороте межсезонных трансферных слухов непременно попадаются варианты необычные, суть и происхождение которых с первого взгляда не понять, не определить. Появление в фигурных скобках вероятных переходов в «Спартак» молодого хавбека «Анжи» Георгия Тигиева и — буквально на днях — его ровесника, бывшего защитника ЦСКА Вячеслава Караваева, выступающего ныне за «Спарту», как раз из таких.

За ними запросто можно усмотреть привычную, типовую пиар-активность агентов, этот надоедливый, крикливый восточный базар, навязывающий клубам все подряд, что им надо и не надо, — но если поразмыслить, шумиха отнюдь не беспочвенна. Просто не всякое приобретение должно оправдывать себя «здесь и сейчас» — есть покупки и на вырост. Именно в таком разрезе надо воспринимать тех же Караваева и Тигиева. Да и не только их, но даже Селихова и Джикию.

Сезоном-2016/17 футбольная жизнь не заканчивается. Более того, при успешном финише «Спартаку» предстоит осенью доказывать свою состоятельность на двух фронтах — в сражениях с честолюбивыми европейскими чемпионами и оскорбленными конкурентами в премьер-лиге. И рассчитывать при этом, что подобная ситуация будет повторяться каждый год, — иначе по определению невозможно считаться большим клубом. Значит, нужно не просто «готовить сани летом и телегу зимой», а с далеко идущими планами, чтобы обеспечивать себя на несколько лет вперед.

Этим и заняты теперь спартаковцы, параллельно с укреплением основного состава улучшая качество ближайшего резерва, который займет передовые позиции на поле в будущем сезоне или чуть позже. В этом ракурсе сразу яснее логика и важность большинства спартаковских трансферов нынешней зимы. Сюда же удобно ложатся и толки вокруг Тигиева с Караваевым. Безотносительно того, окажутся они в команде или нет.

ЗАЛОЖНИК АМПЛУА.

Понятно, что к основе, готовящейся штурмовать чемпионскую высоту, этих ребят примеривать глупо. На решающем отрезке «Спартаку» нужны матерые бойцы с победной психологией, почему и куплены голодный до успехов, рвущийся в бой Самедов и многократный чемпион Луиз Адриану. А кроме того четко сыгранный состав: в гонке за золотом нет времени на пробы и эксперименты, как нет и права на ошибки. Без риска, конечно, не обойтись, но любой риск — неотступный спутник форс-мажора, и вряд ли кому-нибудь придет в голову планировать его, расстилая везде солому. А необстрелянный новичок в лидирующей команде, у которой каждый матч как финальный, — это именно риск. Влекущий скорее капли валерьянки, чем брызги шампанского.

Вот летом Караваев и Тигиев, которые в мае почти синхронно справят 22-летие, могут получить шанс в «Спартаке». Вячеслав — правый защитник; Андрею Ещенко, прочно занимающему эту позицию, вот-вот исполнится 33, и природу он не обманет, даже если спрячет паспорт. К тому же, честно говоря, Ещенко — одно из слабых звеньев «Спартака». Да, его богатейший опыт, в том числе на высшем уровне, и сыгранность с партнерами на короткой и бурной финишной дистанции чемпионата искупают многие недостатки. Но в дальнейшем — применительно, хотя бы, к Лиге чемпионов, — правый фланг обороны надо усиливать.

Ещенко сам по себе чрезвычайно одаренный футболист, и, по большому счету, талант обеспечил ему всю карьеру. Он здорово читает игру, это видно невооруженным глазом, а если надеть очки или взять статистику InStat, выяснится, что он чаще всех в премьер-лиге — дважды за игру — перехватывает мяч на чужой половине поля (сопоставим с ним в этом плане только Вернблум, а больше никто и рядом не стоит) и по общему числу перехватов опережает других правых защитников — около 7 за игру.

В эту канву ложатся и подборы мяча, в чем стремительный и грамотный Ещенко тоже преуспел: в среднем 10 за матч. Только вот этими добродетелями его плюсы и исчерпываются: по другим показателям он — один из слабейших игроков РФПЛ на своей позиции. Например, процент выигранных единоборств — 55 — убийственный для игрока обороны; на «втором этаже» невысокий Андрей побеждает лишь в 44 процентах случаев. Плохи и прочие цифры.

Все дело, как мне кажется, в том, что Ещенко играет не на своем месте. Судьба и тренеры определили его в юности на правый край защиты, и он стал заложником этого амплуа — никто уже не воспринимал его в иной роли. Тогда как по всем навыкам, параметрам, склонностям (и числа прямо-таки кричат об этом) Андрей с его авантюрным, безбашенным игровым стилем — чистый атакующий полузащитник, не приспособленный к строгости и разрушительным действиям.

Он и в борьбе уступает, прежде всего, потому, что старается не разрядить обстановку, а сыграть конструктивно, сохранить мяч. Не случайно у него почти одинаковый процент выигранных противостояний в своей и чужой зоне, в то время как у заправских защитников он в разы отличается в пользу обороняемой территории. И оба эти процента гораздо ниже, чем у коллег-отличников — Фернандеса, Енджейчика, Смольникова.

Очень может быть, что, увязнув в образе защитника, Андрей, несмотря на яркую, насыщенную жизнь в футболе, до конца себя не раскрыл и не реализовал.

КАРАВАЕВ — КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЕВ.

О Караваеве нам позволено судить с изрядной долей условности: слишком мало мы видели его в деле. И все же недавний контрольный матч «Спарты» с «Зенитом» до некоторой степени показателен, в том еще ракурсе, что футболисты обеих команд, которым уже вот-вот предстоит участие в плей-офф Лиги Европы, находятся и на равном турнирном уровне, и, что еще важнее, в равной степени готовности. В этом спарринге Караваев выступил отлично, что, очевидно, и дало повод для разговоров об интересе к нему со стороны российских клубов.

За 90+4 минуты Вячеслав выиграл 82 процента единоборств, причем у Юрия Жиркова — 4 из 5, у Артема Дзюбы — оба. Он чаще всех в «Спарте» — 7 раз — вступал в отбор мяча и в пяти эпизодах вышел победителем. Ошибался только в длинных и обостряющих передачах, «невынужденных» потерь мяча практически не допускал. Заметно, кстати, что созидательные действия ему давались тяжко. Чем это обусловлено: высоким уровнем противодействия, какой нечасто встречается «Спарте», тренерским заданием играть попроще и построже, оборонительной манерой Караваева как таковой? Это наверняка станет понятно после встреч пражан с «Ростовом». Как и то, предметен ли вообще интерес к молодому футболисту со стороны лидеров премьер-лиги на данном этапе его карьеры.

Есть, впрочем, предположение, что Вячеслав, воспитанный в ЦСКА, в «Спартак» не пойдет, ибо болельщики армейцев не поймут. Эти дикарские нравы, как и пещерный принцип «где родился — там и пригодился», все эти клубные ордена тамплиеров и цветовая дифференциация шарфов безнадежно далеки от цивилизации. Пора уже прекращать воспринимать бывших игроков, как вечную собственность. К тому же в основе армейцев Караваев почти не выступал, клуб сам с ним распрощался и обратно не зовет, так почему же молодой человек не вправе выбрать, где ему трудиться и расти, не озираясь по сторонам? В этой связи надо искренне аплодировать «Зениту», который на днях доверил экс-спартаковцу Дзюбе капитанскую повязку. Пример, который обязан стать заразительным, пусть и не буквально.

В конце концов, мы — одна страна, и футбол в ней один на всех.

ГОРЕТЬ, НО НЕ СГОРАТЬ.

Георгий Тигиев знаком нам лучше. В «Анжи» его использовали то правым полузащитником, то левым защитником, то есть, Ещенко он не потеснит, даже когда повзрослеет и окрепнет. Мне он понравился в игре с «Амкаром» в начале декабря, когда замордовал на левом фланге Гола и Мильковича. Цифры, подсмотренные позже, подтвердили впечатления: 106 ТТД с коэффициентом пользы 75 процента; две трети выигранных единоборств (из 19, что для 21-летнего парня ого-го как много), причем в воздухе — ¾; 10 перехватов. Но в тот вечер Георгий был заточен на атаку, где и провел большую часть времени.

В оборонительной работе его достижения пока скромнее, что обусловлено и возрастом, и недостатком знаний и навыков, — к тому же Тигиев, по сути, только адаптируется к позиции защитника на уровне премьер-лиги, и неудачи неизбежны, — и известной кавказской порывистостью. Да и нестабилен он: в следующей встрече, с «Арсеналом», выглядел провально: 47% успеха в борьбе, брак в передачах (65 процентов точных) и, как следствие, низшая среди всех участников матча оценка от InStat.

Это тоже свойство молодости. Толк из Георгия выйдет, если он попадет в хорошие тренерские руки. Но «Спартак» для него сейчас, на мой взгляд, очень завышенная планка. Не взяв которую, он, парень пылкий, может и перегореть, как уже не раз бывало с игроками южных кровей.

Впрочем, «Спартак» в последнее время упрямо и настойчиво культивирует профессиональный подход к футболу. А при таком подходе молодежь зажигается намного чаще, чем сгорает.

ЕВГЕНИЙ ЗЫРЯНКИН