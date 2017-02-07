Возня вокруг Миранчука, а также любовь Дзюбы к судьям

Слава богу, эта неделя — последняя, на которой нет российского футбола. На следующей «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» стартуют в плей-офф Лиги Европы. Если вы не болельщики этих команд, наверняка забыли, кто у них в соперниках. «Андерлехт», «Фенербахче» и «Спарта» соответственно. Мне лично остро не хватает нашего футбола, и контрольные матчи плохая замена официальным.

Пока же газеты и сайты заполнены историями нефутбольными, например, про Алексея Миранчука. Футбола здесь мало, а вот чего много, так это денег, интриг, недоговорок и желания навешать нам с вами лапши на уши. Агент игрока Вадим Шпинев в интервью коллеге Артему Локалову уверяет, что новый контракт с «Локомотивом» был согласован на 99 процентов и стороны не сошлись в нюансах, а именно — в размере отступных при возможном переходе в европейских клуб.

«Клуб настаивал на компенсации в 20 млн евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн», — говорит Шпинев. И он хочет, чтобы я в это поверил — что такое большое и трудное дело, как подписание нового контракта, споткнулось о размер отступных. Получается, если любимая Миранчуком «Барселона» годика через два решит купить Алексея, то 15 млн евро она за него выложит, а 20 — никогда и ни за что! Так, что ли?

Получается, ради такого гипотетического будущего, которое в реальной жизни никогда и ни за что не произойдет, надо уходить из «Локомотива»? Бросьте, господин Шпинев, не держите вы нас за дураков! Было бы у вас желание (именно у вас, а не у Миранчука), давно бы подписали новый контракт. Хотя не могу ручаться, что такое же желание есть у президента «Локомотива» Ильи Геркуса. Сложно представить чувства и мысли человека, о должности которого уже несколько месяцев мечтает вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев и его слаженная команда единомышленников-профессионалов.

О «Локомотиве» они мечтают так давно и настолько сильно, что в футбольных кругах ходят слухи, что мечты эти как-то связаны с возней вокруг Миранчука, а вот как именно — поди разберись! У меня такого желания точно нет, потому что чем глубже в этих разборках увязаешь, тем дальше уходишь от футбола, которого так просит моя болельщицкая душа. Она, кстати, хорошо помнит, что в последний раз Алексей Миранчук по-настоящему круто играл в футбол еще когда «Локомотив» тренировал Игорь Черевченко. Думал я тогда, что в сборной появилась замена Роману Широкову… Не появилась. И нынешнее серое, безликое поколение российских футболистов до сих пор остро нуждается в игроке по фамилии плеймейкер.

Или вот еще одна нефутбольная, но шумная история — главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назначил капитаном команды Артема Дзюбу и пояснил: «Были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями». Дзюба, конечно, гений общения, но вряд ли он прямо на поле в прямом и открытом диалоге с судьями решит все проблемы «Зенита» и его наконец перестанут нагло и откровенно засуживать, как в предыдущих 17 турах.