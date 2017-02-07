Максимов возобновил тренировки в общей группе «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Илья Максимов восстановился после повреждения и вернулся в общую группу команды, сообщает
пресс-служба туляков.
Накануне он работал в группе с футболистами, которые не играли с «Радником» (1:0).
Отдельно от всех занимались только два человека — Александру Бурчану и Федерико Расич. Оба работали в спортивном зале под наблюдением доктора Александра Резепова. По словам руководителя медицинского штаба, легионеры уже сегодня примкнут к общей группе.
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