Максимов возобновил тренировки в общей группе «Арсенала»

Накануне он работал в группе с футболистами, которые не играли с «Радником» (1:0).



Отдельно от всех занимались только два человека — Александру Бурчану и Федерико Расич. Оба работали в спортивном зале под наблюдением доктора Александра Резепова. По словам руководителя медицинского штаба, легионеры уже сегодня примкнут к общей группе.