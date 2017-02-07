Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28687800/
7 февраля 2017, 11:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Максимов возобновил тренировки в общей группе «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Илья Максимов восстановился после повреждения и вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба туляков.

Накануне он работал в группе с футболистами, которые не играли с «Радником» (1:0).

Отдельно от всех занимались только два человека — Александру Бурчану и Федерико Расич. Оба работали в спортивном зале под наблюдением доктора Александра Резепова. По словам руководителя медицинского штаба, легионеры уже сегодня примкнут к общей группе.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России