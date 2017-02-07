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7 февраля 2017, 11:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Аджоев организовал праздничный обед для игроков «Арсенала»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев устроил для команды праздничный обед-пикник, после которого рассказал о целях туляков на оставшуюся часть сезона.

«Такие встречи помогают сплотиться, открыто поговорить, найти ответы на те вопросы, которые беспокоят игроков, тренеров и наш персонал. Возможно, скажу банальность, но в концовке чемпионата мы должны стать единым кулаком, настоящей семьёй, где каждый будет биться друг за друга. Только вместе нам по силам решить задачу и сохранить прописку в элите российского футбола», — сказал Аджоев в интервью клубной пресс-службе.

За столом футболистам было предложено сказать несколько слов в адрес каждого из членов клуба. Ребята желали друг другу здоровья, удачи, забитых мячей, а общим лейтмотивом всех пожеланий стала одна мысль: клубу необходимо остаться в Премьер-Лиге.

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