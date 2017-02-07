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7 февраля 2017, 11:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» посетил в Турции школу для детей с ограниченными возможностями

Руководство, тренерский штаб и футболисты основной и молодёжной команд «Анжи» посетили в Турции общеобразовательную школу для детей с ограниченными возможностями города Селик.

Кроме представителей «Анжи» в мероприятии приняли участие губернатор округа Серик Халук Шимшек, мэр города Серик Рамазан Чалык, директор по вопросам образования округа Икрам Экиз, а также директор начальной школы Текели Адиан Кесер.

В качестве презентов ребятишки получили игровые футболки команды с автографами футболистов, а также мячи.

«Наша цель — принести немного добра и тепла этим детям. Мы желаем, чтобы как на российской, так и на турецкой земле царила дружба. Чтобы наши дети всегда улыбались и над их головами всегда было мирное небо. Знайте, что в Махачкале и в России у вас есть друзья. Мы надеемся и дальше продолжать наше общение и нашу дружбу», — цитирует генерального директора «Анжи» Саида Абдулаева пресс-служба махачкалинского клуба.

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