«Анжи» посетил в Турции школу для детей с ограниченными возможностями

Кроме представителей «Анжи» в мероприятии приняли участие губернатор округа Серик Халук Шимшек, мэр города Серик Рамазан Чалык, директор по вопросам образования округа Икрам Экиз, а также директор начальной школы Текели Адиан Кесер.



В качестве презентов ребятишки получили игровые футболки команды с автографами футболистов, а также мячи.



«Наша цель — принести немного добра и тепла этим детям. Мы желаем, чтобы как на российской, так и на турецкой земле царила дружба. Чтобы наши дети всегда улыбались и над их головами всегда было мирное небо. Знайте, что в Махачкале и в России у вас есть друзья. Мы надеемся и дальше продолжать наше общение и нашу дружбу», — цитирует генерального директора «Анжи» Саида Абдулаева пресс-служба махачкалинского клуба.