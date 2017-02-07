Рахимов: 8 февраля у «Терека» на сборе будет ещё один «шоковый» день

«Естественно, положительный результат всегда хорошо, но главное — игровая практика. Нужно сделать скидки на то, что у футболистов на сборах работа тяжёлая и состояние не оптимальное, не свежее. Результат с «Дуклой» не положительный, хотя по игре должен был быть иным. После матча с болгарской командой результат положительный, хотя есть много моментов, над которыми нам нужно ещё работать. Тренировочные будни продолжаются, во вторник будет тяжёлая тренировка у группы, которая не играла, 8 февраля будет ещё один «шоковый» день, и 9-го числа в последний день вторых сборов сыграем с «Вардаром». В этой игре также не будет свежести, но нам нужно до конца выполнить намеченную работу, для того чтобы потом не навёрстывать.



Тактическая работа всегда присутствует, в частности, много работы над организацией игры в обороне. Здесь есть у нас проблемы, мне не нравится, что мы не играем на ноль. И те голы, которые мы пропускаем, зачастую бывают глупые, я считаю. Футбол наказывает за малейшую потерю концентрации. Мы можем это списать на усталость, но как бы то ни было, концентрацию нужно сохранять до конца.

В каком состоянии вратарь Евгений Городов? Понятно, что долгое отсутствие игровой практики в какой-то степени сказывается на качестве игры любого футболиста. В паре эпизодов он выручил, но нужно время для полного восстановления. Мы планировали, что именно в этой игре он сыграет тайм, также тайм сыграет в следующем матче, а уже на итальянских сборах постараемся, чтобы он сыграл 90 минут", — цитирует Рахимова пресс-служба «Терека».