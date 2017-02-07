Гончаренко: Хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги контрольного матча с датским «Эсбьергом» (0:0).
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«Игра понравилась, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жёсткими единоборствами. Считаю, очень полезный для нас спарринг. Физически и тактически хорошо поработали. Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Возможно, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но всё равно виден прогресс. Ещё хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а
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