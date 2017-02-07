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7 февраля 2017, 11:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги контрольного матча с датским «Эсбьергом» (0:0).

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> прокомментировал итоги контрольного матча с датским Эсбьергом (0:0). Увеличить
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«Игра понравилась, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жёсткими единоборствами. Считаю, очень полезный для нас спарринг. Физически и тактически хорошо поработали. Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Возможно, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но всё равно виден прогресс. Ещё хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а где-то не хватало быстроты передач. Но моменты были», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

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