Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Второй фронт Карреры
Вчера
В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг» (3:0). Первую официальную встречу в новом году «Спартак» проведет именно с «быками». Интересе понятен. И вообще это обычная практика. Прошлой зимой на сборы
Клаессон + Подберезкин
И было на что посмотреть! «Краснодар» быстро забил три мяча усилиями Клаессона, Подберезкина и Смолова. Подберезкин исполнил шикарный пас, отрезав сразу пять игроков соперника. А Клаессон заработал три очка по «гол+пас». Теперь понятно, откуда у него такая статистика: в Швеции делал 0,62 результативных действий за матч. И тревожно за Мамаева. Раньше он был лучшим игроком команды с последним пасом. Теперь — спорно. В то время как Клаессон обживается, Мамаев
Слово герою.
Надо сказать, на матче присутствовал не только тренерский штаб «Спартака». Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, чьей команде скоро встречаться с «быками» в 1/16 финала Лиги Европы, тоже был на трибуне. А еще в Испанию прилетел владелец клуба Сергей Галицкий.
Новая схема «Локомотива»
Обыграв датский клуб с непроизносимым названием — секундочку, скопирую — «Сеннерйюск» (1:0), «Локомотив» завершил второй сбор. Кстати, единственный гол забил — трижды барабанная дробь! — Игорь Денисов. Это случается не чаще, чем большой парад планет.
— Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть. Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным, — подвел итог Юрий Семин.
Голевая засуха ЦСКА
Армейцы сыграли вничью с датским «Эсбьергом» (0:0). Второй матч кряду без забитых мячей. На 60-й минуте в игру вошел Оланаре. Впервые принял участие в матче Василий Березуцкий. То, что ЦСКА не забивает, конечно, не радует. Но есть и другая статистика — команда Виктора Гончаренко пока ни разу не пропустила в контрольных матчах. Впечатляет.
Но главное событие произошло не на поле. В ЦСКА вернулся Слуцкий! Приехал на сборы посмотреть на родную команду. Сам тут, в Кампоаморе, бывал много раз. Можно только представить, какие чувства заиграли в Леониде Викторовиче. Ностальгия точно нахлынула.
Сегодня ЦСКА проведет еще один матч — с австрийским клубом ЛАСК.
А накануне прошло десять спаррингов. Результаты намного лучше, чем накануне.
«Крылья Советов» — «Шериф», Молдавия — 0:2
«Урал» — «Уфа» — 0:1
«Амкар» — «Железничар», Босния и Герцеговина — 0:0
«Томь» — «Будучность», Черногория — 1:1
«Терек» — «Славия», Болгария — 3:1
«Ростов» — «Тромсе», Норвегия — 3:1.
Ближайшие матчи
07.02. ЦСКА — ЛАСК, Австрия
07.02. «Оренбург» — «Химки»
07.02. «Оренбург» — «Атырау», Казахстан
08.02. «Краснодар» — «Хаугесунд», Норвегия
08.02. «Урал» — «Чукарички», Сербия
08.02. «Анжи» — «Дукла», Чехия
09.02. «Арсенал» — «Милсами», Молдавия
09.02. «Краснодар» — «Рубин»
09.02. «Терек» — «Вардар», Македония.
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