Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй фронт Карреры

Вчера красно-белые провели две тренировки. Утром защитники занимались отдельно от полузащитников и нападающих. В общей группе работают все, кроме Таски. Это первая хорошая новость. Вторая — в испанской Эстепоне улучшилась погода. И нейтральная новость — матч с «Рубином» состоится 13 февраля в 15.00 (мск). По просьбе казанцев время начала встречи сдвинули на час. Жаль, что игра состоится в понедельник в рабочее время. Впрочем, болельщиков это никогда не останавливало. Матч с «Копенгагеном» смотрело онлайн до 64 тысяч человек.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fZy1rxFyZn8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг» (3:0). Первую официальную встречу в новом году «Спартак» проведет именно с «быками». Интересе понятен. И вообще это обычная практика. Прошлой зимой на сборы красно-белых наведывался Леонид Слуцкий. Все понемногу шпионят друг за другом. Тем более что все рядом, в Испании.

Клаессон + Подберезкин

И было на что посмотреть! «Краснодар» быстро забил три мяча усилиями Клаессона, Подберезкина и Смолова. Подберезкин исполнил шикарный пас, отрезав сразу пять игроков соперника. А Клаессон заработал три очка по «гол+пас». Теперь понятно, откуда у него такая статистика: в Швеции делал 0,62 результативных действий за матч. И тревожно за Мамаева. Раньше он был лучшим игроком команды с последним пасом. Теперь — спорно. В то время как Клаессон обживается, Мамаев по-прежнему не может играть.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2XXpaP6MmtU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слово герою.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QKnAh0WrbtM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Надо сказать, на матче присутствовал не только тренерский штаб «Спартака». Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, чьей команде скоро встречаться с «быками» в 1/16 финала Лиги Европы, тоже был на трибуне. А еще в Испанию прилетел владелец клуба Сергей Галицкий.

Новая схема «Локомотива»

Обыграв датский клуб с непроизносимым названием — секундочку, скопирую — «Сеннерйюск» (1:0), «Локомотив» завершил второй сбор. Кстати, единственный гол забил — трижды барабанная дробь! — Игорь Денисов. Это случается не чаще, чем большой парад планет.

— Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть. Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным, — подвел итог Юрий Семин.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bqu-96gV15w?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Голевая засуха ЦСКА

Армейцы сыграли вничью с датским «Эсбьергом» (0:0). Второй матч кряду без забитых мячей. На 60-й минуте в игру вошел Оланаре. Впервые принял участие в матче Василий Березуцкий. То, что ЦСКА не забивает, конечно, не радует. Но есть и другая статистика — команда Виктора Гончаренко пока ни разу не пропустила в контрольных матчах. Впечатляет.

Но главное событие произошло не на поле. В ЦСКА вернулся Слуцкий! Приехал на сборы посмотреть на родную команду. Сам тут, в Кампоаморе, бывал много раз. Можно только представить, какие чувства заиграли в Леониде Викторовиче. Ностальгия точно нахлынула.

Сегодня ЦСКА проведет еще один матч — с австрийским клубом ЛАСК.

А накануне прошло десять спаррингов. Результаты намного лучше, чем накануне.

«Крылья Советов» — «Шериф», Молдавия — 0:2

«Урал» — «Уфа» — 0:1

«Амкар» — «Железничар», Босния и Герцеговина — 0:0

«Томь» — «Будучность», Черногория — 1:1

«Терек» — «Славия», Болгария — 3:1

«Ростов» — «Тромсе», Норвегия — 3:1.

Ближайшие матчи

07.02. ЦСКА — ЛАСК, Австрия

07.02. «Оренбург» — «Химки»

07.02. «Оренбург» — «Атырау», Казахстан

08.02. «Краснодар» — «Хаугесунд», Норвегия

08.02. «Урал» — «Чукарички», Сербия

08.02. «Анжи» — «Дукла», Чехия

09.02. «Арсенал» — «Милсами», Молдавия

09.02. «Краснодар» — «Рубин»

09.02. «Терек» — «Вардар», Македония.