6 игроков из Кубка Африки, которые пригодятся в РФПЛ
Наряду с признанными мастерами — Мане, Бальде Кейта, Муканджо — свою минуту славы на Кубке Африки получили доселе неизвестные игроки.
Кристиан Бассогог
Сборная: Камерун
Позиция: правый вингер
Клуб: «Ольборг» (Дания)
Не зря говорят, что Кубок Африки влияет ещё и на социальную ситуацию — во время турнира в столичном районе
Полтора года назад Бассогогу могло лишь присниться такое. Агент увёз Себастьяна в четвёртую американскую лигу, он играл в Северной Каролине при 600 зрителях, шансов подняться на повышение было мизер, но Бассогога
«Полгода назад я даже не знал, кто такой Бассогог», — откровенно признаёт Уго Броос, тренер камерунской сборной. Вингера Броосу посоветовали друзья, следившие за чемпионатом Дании. Теперь этот неизвестный паренёк — лучший игрок Кубка Африки (хотя выбор организаторов спорный) и мишень многих клубов. В «Ольборге» уже открыто говорят, что готовы продать камерунского дриблёра и навариться на нём. На авансцену вышли клубы Серии А и АПЛ — «Локомотиву», которому не хватает денег даже на зарплату грозе литовских защитников Александру Коре, будет сложно в этой борьбе.
Дени Буанга
Сборная: Габон
Позиция: левый вингер
Клуб: «Тур» (Франция)
Тренер Габона Хосе Антонио Камачо начисто провалил Кубок Африки, отрезав Обамейянга от остальной команды и не предприняв ничего для усиления атаки — Гуэлор Канга, который мог бы встряхнуть габонское болото, каждый матч начинал на скамейке, — но
Буанга принадлежит «Лорьяну», два года назад он дебютировал в Лиге 1, а впервые попал в заявку команды на матч с «ПСЖ». «Я разминался вместе с Блезом Матюиди, каждый раз, когда мы бежали рядом, я хотел заговорить с ним, но смущался», — вспоминал Буанга. В основу «Лорьяна» он не проходил, зато стал своим в «Туре» из французской Лиги 2: 5 голов, 5 передач и те же добродетели, которые выделяли Дени в сборной Габона. Пока Буанга не перехватил
Зезиньо
Сборная: Гвинея-Бисау
Позиция: атакующий полузащитник
Клуб: «Левадиакос» (Греция)
Сборная
Уже давно известно, что брать футболиста, основываясь исключительно на его успешной игре в скоротечном турнире, нельзя — нужно оценивать его игру на дистанции за клуб, и тут у Зезиньо плохие новости. Он не выделялся в греческом «Левадиакосе», не всегда пробивался в основу, на его счету до сих пор нет голов за клуб. У лиссабонского «Спортинга» были воспитанники и помощнее. Но за время турнира Зезиньо успел вызвать интерес в Португалии, стать лидером самой скромной команды Кубка Африки в атаке и даже связать руки Шарлю Каборе, что на турнире не удалось больше никому.
Жуниор Кабананга
Сборная: ДР Конго
Позиция: нападающий
Клуб: «Астана» (Казахстан)
Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африки с 3 мячами — говорящая цифра о снайперах Чёрного континента, феерически мало. Впрочем, для Кабананги даже 3 гола — оглушительный успех: форвард попал в «список 23» Флорана Ибенге лишь в последний момент, когда тренер отцепил не его, а Эрве Каже. Потом была выигранная конкуренция у Дьёмерси Мбокани, поигравшего в АПЛ и киевском «Динамо», и Седрика Бакамбу из «Вильярреала». Кабананга, награждённый прозвищем «Окоча» за стремление сыграть красиво, забивал в каждом матче группового этапа, особенно крутым получился гол в ворота Того — проигрывая в скорости Сержу Гакпе, Жуниор выиграл борьбу у него за счёт корпуса и рук.
На радостях Кабананга пообещал стране, что ДР Конго пробьётся в полуфинал, но «леопарды» проиграли средней сборной Ганы — так что турнир в стране признали провальным. Лишь Жуниора оценили по достоинству, включив в символическую сборную Кубка Африки. В «Астане» у Кабананги шло хуже — ему положили зарплату больше, чем была в «Андерлехте», где агент оформил игрока по поддельным документам (сейчас агента судят), Жуниор показал себя в Лиге чемпионов, съездил в аренду во второй турецкий дивизион, отнял у Андрея Аршавина Кубок Казахстана в снежном финале, но в чемпионате забивал немного — лишь 5 мячей за последние полгода. Видимо, Кабанангу устраивают голы лишь в сверхважных матчах.
Якуба Кулибали
Сборная: Буркина-Фасо
Позиция: левый защитник
Клуб: «Расинг Клуб де Бобо» (Буркина-Фасо)
В бронзовой сборной
Информации про его уклад жизни вы не найдёте — разве можно раздавать массу интервью, играя в чемпионате
Микаэль Нгадо-Нгаджуй
Сборная: Камерун
Позиция: центральный защитник, опорный полузащитник
Клуб: «Славия» (Прага, Чехия)
В пражском дерби с минувшего лета весёлое африканское противостояние — зимбабвийский защитник «Спарты» Коста Нхамониесу, выбравшийся из седьмой польской лиги с сельскими командами, против Микаэля
«Славия» купила
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