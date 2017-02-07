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7 февраля 2017, 8:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА намерен купить футболиста «Спортинга» Зегелара за €5 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение лиссабонскому «Спортингу» о покупке голландского защитника Марвина Зегелара. Об этом сообщает португальское издание Noticias ao Minuto.

Голландский футболист выступает за Спортинг с сезона-2015/16. Увеличить
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Российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов. Отмечается, что предложение о покупке уже поступило «Спортингу». По данным известного портала Тransfermarkt, текущая стоимость голландца составляет €4 млн.

Зегелар, выступавший за юношеские команды амстердамского «Аякса», играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года «Спортинг» приобрел футболиста у португальского клуба «Риу Аве» за €1 млн. В составе «Спортинга» голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.

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