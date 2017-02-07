ЦСКА намерен купить футболиста «Спортинга» Зегелара за €5 млн

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Российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов. Отмечается, что предложение о покупке уже поступило «Спортингу». По данным известного портала Тransfermarkt, текущая стоимость голландца составляет €4 млн.

Зегелар, выступавший за юношеские команды амстердамского «Аякса», играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года «Спортинг» приобрел футболиста у португальского клуба «Риу Аве» за €1 млн. В составе «Спортинга» голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.