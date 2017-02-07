Травмированные футболисты «Локомотива» смогут сыграть на ближайшем сборе

«Локомотив» в понедельник завершил свой второй сбор в Испании победой над датским «Сённерйюском» со счетом 1:0.

«Матч с “Сённерйюском” порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть», — сказал Семин, чьи слова приводятся на официальном сайте клуба.

Единственный мяч в матче с датчанами забил Игорь Денисов, сыгравший на подборе после подачи новичка «Локомотива» перуанца Джефферсона Фарфана.

«Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным», — добавил тренер.

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте. Первый матч «красно-зеленые» проведут 5 марта на выезде против самарских «Крыльев Советов».