«Гремио» заинтересован в приобретении футболиста «Анжи» Шандао

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«Гремио» собирается приобрести двух бразильских защитников, выступающих в европейских чемпионатах, на текущей неделе. Отмечается, что бразильский клуб уже сделал предложение по 28-летнему футболисту.

«Шандао является тем футболистом, который нам интересен», — сказал Роман.

«Анжи» в конце декабря объявил о масштабных перестановках в руководстве клуба, а также о возможном уходе лидеров команды, среди которых форвард Янник Боли и Шандао, из-за финансовых проблем. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера «Анжи» покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

В «Анжи», куда бразилец перешел из «Кубани», Шандао выступает с лета 2016 года, всего сыграв семь матчей. Футболист перешел в «Кубань» в феврале 2013 года. В сезоне-2015/16, в котором краснодарский клуб покинул высший дивизион чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе «Кубани» Шандао стал финалистом Кубка России-2014/15.