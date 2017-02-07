«Гремио» заинтересован в приобретении футболиста «Анжи» Шандао
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Гремио» заинтересован в приобретении защитника российского «Анжи» Шандао. Об этом сообщил спортивный директор «Гремио» Одорико Роман, слова которого приводит бразильский портал Uol Esporte.
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«Гремио» собирается приобрести двух бразильских защитников, выступающих в европейских чемпионатах, на текущей неделе. Отмечается, что бразильский клуб уже сделал предложение по 28-летнему футболисту.
«Шандао является тем футболистом, который нам интересен», — сказал Роман.
«Анжи» в конце декабря объявил о масштабных перестановках в руководстве клуба, а также о возможном уходе лидеров команды, среди которых форвард Янник Боли и Шандао,
В «Анжи», куда бразилец перешел из «Кубани», Шандао выступает с лета 2016 года, всего сыграв семь матчей. Футболист перешел в «Кубань» в феврале 2013 года. В сезоне-2015/16, в котором краснодарский клуб покинул высший дивизион чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе «Кубани» Шандао стал финалистом Кубка России-2014/15.
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