Роман Шишкин: «Краснодар» сделает все, чтобы остановить «Спартак»

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Спустя шесть с половиной лет, проведенных в «Локомотиве», уроженец Воронежа и воспитанник «Спартака» Роман Шишкин покинул клуб, который стал для него родным. В декабре защитника по электронной почте известили, что по решению главного тренера на сборы его не берут и можно временно искать себе другое место работы. Это решение удивило многих, в том числе, думаю, и самого Шишкина. В отличие от того же Самедова, Роман не планировал менять команду, ни с кем не конфликтовал, вопреки некоторым заявлениям никогда не выражал обид или недовольства, был твердо настроен отбивать место в основном составе усердным трудом на сборах. Но….

Впрочем, что ни делается — к лучшему. Сразу несколько команд быстро проявили интерес к опытному футболисту-универсалу, который способен выступать сразу на нескольких позициях. В итоге он оказался в «Краснодаре». Пока что на правах аренды, на несколько месяцев.

Мост, ведущий в «Локомотив», Шишкин не сжигает: контракт с красно-зелеными действует еще два года, да и пережитое вместе с железнодорожниками никакими решениями не перечеркнешь — Кубок России, бронза чемпионата-2013/14, свыше 150 матчей. Перед началом разговора мы с Романом договорились, что историю с этим странным расставанием не стоит ворошить. Время всех рассудит, а пока нужно смотреть в будущее.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPz3CFcAulL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ФК Краснодар⚽??✌️#30 #shish49 #романшишкин #краснодар #фккраснодар⚽️ #быкивперед #насждутвеликиедела</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Roman Shishkin (@shish49) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-28T13:49:18+00:00">Jan 28, 2017 at 5:49am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«УЖЕ НРАВИТСЯ АТМОСФЕРА В «КРАСНОДАРЕ»

— Роман, вы уже 12 лет живете в столице, не считая полугодичной аренды в Самаре в 2009-м. Теперь придется уехать. Стресс?

— Все верно, я провел в Москве почти всю карьеру. И когда у тебя семья, двое детей, переезд в другой город — шаг непростой. Но у нас с женой договоренность: в футбольных делах она всегда меня поддерживает, и если придется ехать в другой город или другую страну — ну что ж, значит, так надо. Поэтому дома проблем не возникло. К тому же пока речь идет об аренде до лета. С кардинальным переездом повременим — родные станут приезжать на пару недель. А дальше будет видно.

— С «Краснодаром» обсуждали только краткосрочную перспективу или говорили о возможности дальнейшего сотрудничества?

— Были разные варианты. Остановились на полугодичной аренде. Дальше — посмотрим. Я очень хорошо отношусь к «Краснодару». Если получится сотрудничать в будущем — почему нет. Понравилась атмосфера в коллективе. Русских ребят и раньше почти всех знал. И легионеры адекватные. Общаемся тепло.

— «Краснодар» играет в еврокубках и идет в первой пятерке. «Локомотив» второй сезон подряд, скорее всего, не попадет в Европу. Получается, вы пошли на повышение, изначально сами того не желая?

— Честно, вообще не думал об этом. Причина была в необходимости ухода из «Локомотива», а не в том, кто на каком месте находится.

— Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?

— На переговорах обсуждали тему мельком — речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.

— Еще и в центре обороны?

— Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле «Спартака» нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поле, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет — если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.

— А почему вам в юности поменяли амплуа?

— Начинал я как чистильщик, либеро — существовала такая позиция в свое время. Когда мне было лет 14−15, почти все команды уже перешли на игру в два центральных защитника в линию. А в 17 Невио Скала в двусторонке попробовал меня справа. Дебютировал за «Спартак» именно там, провел несколько матчей чемпионата, сыграл в еврокубках. Потом меня на правом краю наигрывал Федотов, сменивший Старкова. У меня правая нога рабочая, влился я быстро. Так позиция и стала основной.

«ПОСЛЕ EURO-2016 ФУТБОЛИСТЫ БЫЛИ КАК ВРАГИ НАРОДА»

— Летом 2016-го вы попали в состав на чемпионат Европы в связи с травмой Кузьмина и отменили отпуск, но не провели на турнире ни минуты и оказались причастны к одной из самых позорных страниц в истории сборной России. У вас нет ощущения, что время было вычеркнуто из жизни и лучше бы не ехали?

— Нет. Понятно, что мы провалились. Но для меня это все равно первый в жизни турнир такого масштаба. Находился в обойме, вызов получился неожиданным — после травмы я отыграл в чемпионате России всего три матча. Получил опыт, эмоции. Возможно, к 30 годам мог бы добиться и большего. Но зачем грешить на судьбу? Все, что есть, достигнуто через труд.

— Правый защитник Смольников грубо ошибался. Леонид Слуцкий мог дать вам шанс, но не дал. Как вы на это реагировали?

— На тот момент я прекрасно понимал, что Игорь на этой позиции номер один. Видимо, тренер еще до Euro-2016 определился со ставкой на конкретных игроков. Мне хотелось поддержать Смольникова, ведь для него это тоже первый турнир. Было видно, что тяжело не только ему, но и всей команде. Да, тренер менял игроков, но перемены касались прежде всего атакующих действий, стояла задача выйти из группы.

— Что вы чувствовали после того, как все закончилось? По сути-то, к провалу вы толком непричастны.

— Да все равно причастен. На душе — опустошение. Появилось уже в раздевалке после Уэльса. В первые дня три переваривал в себе, что случилось, какая была атмосфера и подготовка. Остался во Франции, ко мне прилетела жена. Шумиха в прессе вокруг футболистов выбивала из колеи. Все тебя узнают — кто-то косо смотрит, особенно по прилету в Москву. Что скрывать, футболисты были как враги народа.

— Прав был Слуцкий, когда назвал Россию нефутбольной?

— Не понимаю понятия «нефутбольная страна»! Понятно, что одна из проблем — посещаемость. Но как же традиции, которые создавались десятилетиями? А как же множество людей, которые работают во благо российского футбола? Дети, которые занимаются футболом и мечтают стать профессиональными игроками? Я сам все детство, всю жизнь футболу посвятил, сейчас занимаюсь организацией детских турниров, повышаю, как могу, популярность футбола в своем родном городе….

В том, что страна у нас футбольная, у меня сомнений нет! Просто не все делается правильно. В футболе крутится много денег, но они движутся не в том направлении. Есть энтузиасты, такие как Сергей Николаевич Галицкий, а в остальном идут вливания государственных средств. Акцент делается на легионеров. Короче, системы нет.

— Вы не думали о том, чтобы в будущем заняться созданием такой системы? Учитывая, что маленький опыт уже появился — вы уже несколько лет проводите в Воронеже детский турнир.

— Желание и идеи есть. И некоторые друзья этим тоже занимаются. К примеру, Глушаков делает турнир в Ростове, братья Габуловы — в Моздоке. Хотелось бы иметь еще больше единомышленников. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют проводить детские турниры на хорошем уровне в своих родных городах. Пока мы играем в футбол, но когда-нибудь можно сгруппироваться, проводить турниры, построить школу с системным обучением и четким бизнес-планом.

«В ДЕТСТВЕ ДЗЮБА И В “СПАРТАКЕ” БЫЛ КАПИТАНОМ»

— Глушаков к 30 годам превратился в самого популярного игрока «Спартака», эмоционального лидера, автора решающих мячей. Денис — ваш близкий друг, вы его лучше многих знаете. Это капитанство его окрылило?

— Денис с детства болел за «Спартак» и этого никогда не скрывал. В карьере у него случались и взлеты, и неудачные периоды. Я рад, что сейчас он стал капитаном в команде, за которую переживал всю жизнь. Хотя вот в «Локомотиве» было наоборот. При Биличе повязка давила — и не исключено, что поэтому произошел спад.

А в «Спартаке», Денис рассказывает, собрался отличный коллектив. Это помогло ему раскрыть лидерские качества. Глушаков говорит, он давно не видел такого, все в команде на одной волне.

— Глушаков звал вас в «Спартак», в шутку или всерьез?

— Что скрывать, он всегда хотел, чтобы мы играли за один клуб. Возможно, когда-нибудь еще поиграем вместе.

— Вы стали меньше общаться, после того как Денис ушел из «Локомотива»?

— Не сказал бы. По-прежнему дружим семьями. Хотя видимся действительно реже — Денис пока доедет до Тарасовки и обратно, уже ушло полдня. Встречаемся на мероприятиях, детских днях рождения. Ждем игр, когда можем увидеться. Хотя на поле мы, понятное дело, не друзья.

— Удивило вас назначение капитаном Дзюбы в «Зените»?

— Ха-ха! Ну, зная Дзюбу… С детства он парень разговорчивый, «на шутках» — а тут такая серьезная ответственность. Но Артем тоже взрослеет. Я его еще с детско-юношеской школы помню. Желаю Дзюбе, чтобы повязка его окрылила, как Глушакова.

— В детстве Артем бывал капитаном?

— Да! В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал.

— Уже тогда в нем видели лидера, получается.

— Артем сразу проявлял бомбардирские и лидерские качества. Но лично у меня он все равно ассоциируется прежде всего с позитивом, эмоциональностью, приколами. Возможно, повязка сделает его более серьезным.

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В ЧЕМ СЕКРЕТ КАРРЕРЫ

— В первом весеннем туре «Краснодар» играет со «Спартаком».

— «Спартак» просто важный соперник. Но матч, конечно, стоит особняком, ведь красно-белые лидируют, а для меня это будет дебют в чемпионате за «Краснодар».

— Один человек в «Краснодаре» мне сказал: в матче со «Спартаком» вся Россия, кроме фанатов красно-белых, будет болеть за «быков».

— Не знаю, кто за кого станет болеть, но наша команда и наши поклонники постараются сделать все, чтобы остановить «Спартак».

— Георгий Миланов сказал мне: «Спартак» лидирует незаслуженно, в некоторых матчах побеждал не по делу, случайные голы в концовках залетали. Согласны?

— «Спартаку» в этом сезоне действительно сопутствует удача. Но везет сильнейшим. Еще раз повторю: у «Спартака» объективно очень хорошая команда по составу, и коллектив дружный. Знаю от Дениса, что, когда Каррера возглавил команду, очень сильно увеличились нагрузки. Может быть, именно это подтолкнуло? Глушаков говорит, ребята сразу «побежали».

— Неожиданно. Карреру принято хвалить за тактику и мотивацию, а вы со слов Глушакова рассказываете, что дело в правильной «физике».

— Ведется не бестолковая физическая работа, а целенаправленная. Каррера знает то, что он дает. Тренировочный процесс — системный! Но чемпионат пока не закончен, делать выводы рановато.

— Какова главная цель «Краснодара» на вторую часть сезона? Кубок России — учитывая, что из розыгрыша вылетели «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?

— Это действительно самый короткий путь к трофею. Но и в чемпионате у нас неплохие шансы. Матчей впереди много, все может измениться. И про Лигу Европы не стоит забывать. Во всех турнирах постараемся добиться максимума.