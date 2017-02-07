Роман Шишкин: «Краснодар» сделает все, чтобы остановить «Спартак»
Интервью новичка «быков» — о трех амплуа, секрете успеха Карреры, прогрессе Глушакова, капитане Дзюбе и России — футбольной стране.
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Спустя шесть с половиной лет, проведенных в «Локомотиве», уроженец Воронежа и воспитанник «Спартака» Роман Шишкин покинул клуб, который стал для него родным. В декабре защитника по электронной почте известили, что по решению главного тренера на сборы его не берут и можно временно искать себе другое место работы. Это решение удивило многих, в том числе, думаю, и самого Шишкина. В отличие от того же Самедова, Роман не планировал менять команду, ни с кем не конфликтовал, вопреки некоторым заявлениям никогда не выражал обид или недовольства, был твердо настроен отбивать место в основном составе усердным трудом на сборах. Но….
Впрочем, что ни делается — к лучшему. Сразу несколько команд быстро проявили интерес к опытному
Мост, ведущий в «Локомотив», Шишкин не сжигает: контракт с
«УЖЕ НРАВИТСЯ АТМОСФЕРА В «КРАСНОДАРЕ»
— Роман, вы уже 12 лет живете в столице, не считая полугодичной аренды в Самаре в 2009-м. Теперь придется уехать. Стресс?
— Все верно, я провел в Москве почти всю карьеру. И когда у тебя семья, двое детей, переезд в другой город — шаг непростой. Но у нас с женой договоренность: в футбольных делах она всегда меня поддерживает, и если придется ехать в другой город или другую страну — ну что ж, значит, так надо. Поэтому дома проблем не возникло. К тому же пока речь идет об аренде до лета. С кардинальным переездом повременим — родные станут приезжать на пару недель. А дальше будет видно.
— С «Краснодаром» обсуждали только краткосрочную перспективу или говорили о возможности дальнейшего сотрудничества?
— Были разные варианты. Остановились на полугодичной аренде. Дальше — посмотрим. Я очень хорошо отношусь к «Краснодару». Если получится сотрудничать в будущем — почему нет. Понравилась атмосфера в коллективе. Русских ребят и раньше почти всех знал. И легионеры адекватные. Общаемся тепло.
— «Краснодар» играет в еврокубках и идет в первой пятерке. «Локомотив» второй сезон подряд, скорее всего, не попадет в Европу. Получается, вы пошли на повышение, изначально сами того не желая?
— Честно, вообще не думал об этом. Причина была в необходимости ухода из «Локомотива», а не в том, кто на каком месте находится.
— Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?
— На переговорах обсуждали тему мельком — речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.
— Еще и в центре обороны?
— Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле «Спартака» нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поле, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет — если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык.
— А почему вам в юности поменяли амплуа?
— Начинал я как чистильщик, либеро — существовала такая позиция в свое время. Когда мне было лет 14−15, почти все команды уже перешли на игру в два центральных защитника в линию. А в 17 Невио Скала в двусторонке попробовал меня справа. Дебютировал за «Спартак» именно там, провел несколько матчей чемпионата, сыграл в еврокубках. Потом меня на правом краю наигрывал Федотов, сменивший Старкова. У меня правая нога рабочая, влился я быстро. Так позиция и стала основной.
«ПОСЛЕ EURO-2016 ФУТБОЛИСТЫ БЫЛИ КАК ВРАГИ НАРОДА»
— Летом 2016-го вы попали в состав на чемпионат Европы в связи с травмой Кузьмина и отменили отпуск, но не провели на турнире ни минуты и оказались причастны к одной из самых позорных страниц в истории сборной России. У вас нет ощущения, что время было вычеркнуто из жизни и лучше бы не ехали?
— Нет. Понятно, что мы провалились. Но для меня это все равно первый в жизни турнир такого масштаба. Находился в обойме, вызов получился неожиданным — после травмы я отыграл в чемпионате России всего три матча. Получил опыт, эмоции. Возможно, к 30 годам мог бы добиться и большего. Но зачем грешить на судьбу? Все, что есть, достигнуто через труд.
— Правый защитник Смольников грубо ошибался. Леонид Слуцкий мог дать вам шанс, но не дал. Как вы на это реагировали?
— На тот момент я прекрасно понимал, что Игорь на этой позиции номер один. Видимо, тренер еще до Euro-2016 определился со ставкой на конкретных игроков. Мне хотелось поддержать Смольникова, ведь для него это тоже первый турнир. Было видно, что тяжело не только ему, но и всей команде. Да, тренер менял игроков, но перемены касались прежде всего атакующих действий, стояла задача выйти из группы.
— Что вы чувствовали после того, как все закончилось? По
— Да все равно причастен. На душе — опустошение. Появилось уже в раздевалке после Уэльса. В первые дня три переваривал в себе, что случилось, какая была атмосфера и подготовка. Остался во Франции, ко мне прилетела жена. Шумиха в прессе вокруг футболистов выбивала из колеи. Все тебя узнают —
— Прав был Слуцкий, когда назвал Россию нефутбольной?
— Не понимаю понятия «нефутбольная страна»! Понятно, что одна из проблем — посещаемость. Но как же традиции, которые создавались десятилетиями? А как же множество людей, которые работают во благо российского футбола? Дети, которые занимаются футболом и мечтают стать профессиональными игроками? Я сам все детство, всю жизнь футболу посвятил, сейчас занимаюсь организацией детских турниров, повышаю, как могу, популярность футбола в своем родном городе….
В том, что страна у нас футбольная, у меня сомнений нет! Просто не все делается правильно. В футболе крутится много денег, но они движутся не в том направлении. Есть энтузиасты, такие как Сергей Николаевич Галицкий, а в остальном идут вливания государственных средств. Акцент делается на легионеров. Короче, системы нет.
— Вы не думали о том, чтобы в будущем заняться созданием такой системы? Учитывая, что маленький опыт уже появился — вы уже несколько лет проводите в Воронеже детский турнир.
— Желание и идеи есть. И некоторые друзья этим тоже занимаются. К примеру, Глушаков делает турнир в Ростове, братья Габуловы — в Моздоке. Хотелось бы иметь еще больше единомышленников. Знаю, что есть игроки, которые вдохновляются нашим примером и тоже планируют проводить детские турниры на хорошем уровне в своих родных городах. Пока мы играем в футбол, но
«В ДЕТСТВЕ ДЗЮБА И В “СПАРТАКЕ” БЫЛ КАПИТАНОМ»
— Глушаков к 30 годам превратился в самого популярного игрока «Спартака», эмоционального лидера, автора решающих мячей. Денис — ваш близкий друг, вы его лучше многих знаете. Это капитанство его окрылило?
— Денис с детства болел за «Спартак» и этого никогда не скрывал. В карьере у него случались и взлеты, и неудачные периоды. Я рад, что сейчас он стал капитаном в команде, за которую переживал всю жизнь. Хотя вот в «Локомотиве» было наоборот. При Биличе повязка давила — и не исключено, что поэтому произошел спад.
А в «Спартаке», Денис рассказывает, собрался отличный коллектив. Это помогло ему раскрыть лидерские качества. Глушаков говорит, он давно не видел такого, все в команде на одной волне.
— Глушаков звал вас в «Спартак», в шутку или всерьез?
— Что скрывать, он всегда хотел, чтобы мы играли за один клуб. Возможно,
— Вы стали меньше общаться, после того как Денис ушел из «Локомотива»?
— Не сказал бы.
— Удивило вас назначение капитаном Дзюбы в «Зените»?
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— В детстве Артем бывал капитаном?
— Да! В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал.
— Уже тогда в нем видели лидера, получается.
— Артем сразу проявлял бомбардирские и лидерские качества. Но лично у меня он все равно ассоциируется прежде всего с позитивом, эмоциональностью, приколами. Возможно, повязка сделает его более серьезным.
В ЧЕМ СЕКРЕТ КАРРЕРЫ
— В первом весеннем туре «Краснодар» играет со «Спартаком».
— «Спартак» просто важный соперник. Но матч, конечно, стоит особняком, ведь
— Один человек в «Краснодаре» мне сказал: в матче со «Спартаком» вся Россия, кроме фанатов
— Не знаю, кто за кого станет болеть, но наша команда и наши поклонники постараются сделать все, чтобы остановить «Спартак».
— Георгий Миланов сказал мне: «Спартак» лидирует незаслуженно, в некоторых матчах побеждал не по делу, случайные голы в концовках залетали. Согласны?
— «Спартаку» в этом сезоне действительно сопутствует удача. Но везет сильнейшим. Еще раз повторю: у «Спартака» объективно очень хорошая команда по составу, и коллектив дружный. Знаю от Дениса, что, когда Каррера возглавил команду, очень сильно увеличились нагрузки. Может быть, именно это подтолкнуло? Глушаков говорит, ребята сразу «побежали».
— Неожиданно. Карреру принято хвалить за тактику и мотивацию, а вы со слов Глушакова рассказываете, что дело в правильной «физике».
— Ведется не бестолковая физическая работа, а целенаправленная. Каррера знает то, что он дает. Тренировочный процесс — системный! Но чемпионат пока не закончен, делать выводы рановато.
— Какова главная цель «Краснодара» на вторую часть сезона? Кубок России — учитывая, что из розыгрыша вылетели «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?
— Это действительно самый короткий путь к трофею. Но и в чемпионате у нас неплохие шансы. Матчей впереди много, все может измениться. И про Лигу Европы не стоит забывать. Во всех турнирах постараемся добиться максимума.
Дмитрий СИМОНОВ
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