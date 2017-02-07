Слуцкий вернулся в ЦСКА
Вчера в гости в армейцам приехал бывший главный тренер, который провел в расположении команды весь день и побывал на контрольном матче с датским «Эсбьергом».
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ЭСБЬЕРГ — ЦСКА — 0:0
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В. Березуцкий, 46), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре, 74), Ионов.
Наказания: Кацикас, 51 (предупреждение).
6 февраля. Кампоамор.
«ХОТИТЕ ЗАБРАТЬ ДЗАГОЕВА В “ЧЕЛСИ”?»
По всей видимости, Леонид Слуцкий прилетел прямым рейсом из Лондона в Аликанте, а оттуда на клубной машине добрался в уже ставшие за много лет родными места. Выглядел он человеком довольным жизнью, отдохнувшим и посвежевшим. Однако интервью давать не стал.
— Здравствуйте. Извините, но комментировать ничего не готов. — Слуцкий сразу обезоружил спецкора «СЭ», наверное, предвидя вопросы о «Челси».
— Может быть, уделите хотя бы пару минут?
— Нет. Если вы заметили, не даю интервью последние два месяца.
В перерыве спарринга с «Эсбьергом» Леонид Викторович мужественно отбил две попытки поговорить с ним одной из коллег, попросив ее соблюдать дистанцию.
На эту встречу он, к слову, приехал раньше игроков в компании спортивного директора
— Дзага, а ведь у меня к тебе дело, — решил озадачить Слуцкий хавбека.
— Денег хотите попросить? — не растерялся Дзагоев и расплылся в улыбке.
— Нет, — ответил Слуцкий.
— Наверное, хотите забрать Алана в «Челси», — органично вступил в разговор сотрудник клуба.
И ТУТ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДАЖЕ ЛЕОНИД…
Всю игру Слуцкий просидел спокойно, чуть в стороне от тренерской скамьи, негромко обмениваясь впечатлениями от увиденного с Яровинским. Было непривычно видеть тренера настолько безмятежным и не качающимся во время матча.
Здесь дело и в нынешнем статусе Леонида Викторовича, и в том, что раскачивание в кресле могло привести к последствиям. Это доказал массажист армейцев, в начале первого тайма резко откинувшись на спинку, — раздался громкий хруст, но конструкция, слава богу, выдержала.
За 90 минут Слуцкий лишь однажды дал волю эмоциям. Арбитр, как показалось москвичам, свистел в одну сторону: не замечал фолов на Головине, пропускал удары по ногам Дзагоеву. Алан уже заводился, но тут последовал окрик Гончаренко: «Дзага, спокойно!» При этом сам белорусский специалист не преминул «напихать» рефери: «Почему замечаете только наши нарушения?».
Но вот когда у Мариу Фернандеса был зафиксирован очень спорный офсайд, не выдержал уже и Слуцкий, причем выражался весьма эмоционально: «Да что же это такое, в
После финального свистка Леонид Викторович отправился делиться впечатлениями не с Гончаренко, а отозвал в сторону молодого Гордюшенко, который на этот раз на поле так и не появился. Слуцкий ободряюще хлопал хавбека по плечу и
БЕЗЫМЯННЫЙ ЖАМАЛЕТДИНОВ
По сравнению с последним матчем против пльзеньской «Виктории» состав армейцев претерпел два изменения. Левого крайнего все 90 минут отыграл Миланов, которого Гончаренко ругал за молчание на поле, а Щенников остался в запасе. Несколько раз болгарина здорово подстраховал Вернблум — как раз главный подсказчик на поле.
В атаке вместе с Ионовым вышел под 21-м номером и без фамилии на майке Жамалетдинов, хорошо проявивший себя после перерыва в поединке с чехами. Не потерялся он и в этой игре, прислушавшись к призыву тренера постоянно прессинговать защитников. Правда, на ударной позиции Тимур оказался лишь однажды, открывшись под передачу Дзагоева.
В целом датчане поставили у своих ворот настоящий «автобус», но часто проводили вылазки на половину армейцев. Нужно признать, что в первом тайме скандинавы были ближе к голу — ЦСКА дважды в одном эпизоде выручил Чепчугов.
«ОЛАНАРЕ, КУДА ТЫ ПОБЕЖАЛ?!»
Характер встречи несильно изменился после перерыва. Зато в составе ЦСКА появились две знаковые фигуры. Василий Березуцкий заменил Васина и, таким образом, впервые этой зимой сыграл за
Уже после матча Вернблум подкалывал африканца: «Аарон, мы пасуем вперед, а тебя там нет. Куда ты делся?».
Впрочем, один полумомент у Оланаре
В последние минуты стало понятно, что москвичи лучше готовы физически. Датчане откровенно подустали, но дожать соперника на глазах у своего бывшего тренера так и не смогли. В центре поля классно взаимодействовали Дзагоев и Головин, справа стал активнее подключаться Мариу Фернандес, но вот до логического завершения атаки не доходили. Пожалуй, ближе всех к голу был капитан Игнашевич, пробивший со штрафного рядом со штангой.
…Слуцкий покинет солнечный Кампоамор уже сегодня и сохранит интригу: увидим ли мы его в
Виталий АЙРАПЕТОВ
из Кампоамора.