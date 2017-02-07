«Рубин» покажет «Спартаку» казанского Месси

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Матчи с хорватским «Осиеком» и японским «Сенан Бельмаре» прошли в разных городках Андалусии, но оба раза тренерская скамейка «Рубина» располагалась прямо напротив объектива телекамеры. Поведение Хави Грасии на противоположной бровке приковывало к себе внимание все 180 минут двух встреч. Тренер махал руками, кричал, подбадривая команду. Испанец пока явно в поиске, что и показали контрольные матчи. У «Спартака» и «Зенита» прямо сейчас можно назвать 7−8 игроков, которые в первом весеннем туре точно окажутся на поле.

У «Рубина» же лишь места в составе Жонатаса и Бурлака не вызывают никаких вопросов — первый найдет свой момент абсолютно в любом матче, а второй выигрывает конкуренцию у Санчеса, Самбрано и Кверквелии. К неприкасаемым отнесу и Сергея Рыжикова, с тем лишь условием, что его ляп в игре с «Осиеком» заставил насторожиться — не повторится ли подобное и в чемпионате? Впрочем, проблем на этой позиции, на мой взгляд, все же не предвидится.

В целом же «Рубин» едва ли не единственная команда лиги, которая имеет действительно два абсолютно равных состава. О таком многие могут лишь мечтать, но это влечет за собой проблему выбора. Прошедшие контрольные матчи только укрепили это мнение. Да, в распоряжении Грасии есть исполнители типа Рочины, Лестьенна или Сонга, способные сотворить нечто индивидуально выдающееся, но все это не относится к общему рисунку игры.

Из командных взаимодействий выделю следующее: видно желание «Рубина» действовать на быстрых контратаках, что, прямо скажем, не самый «испанский» стиль. Также, видимо, тренер окончательно отказался от схемы 4−4−2 и играет теперь с одним форвардом.

КАПИТАН ВЕРНУЛСЯ

В двух матчах по разу появлялись на поле лишь четыре человека: Карадениз, Билялетдинов, Махатадзе и Кузьмин. Возвращение 35-летнего капитана здесь выглядит особняком. Олег отыграл последние 30 минут матча с «Осиеком» и выглядел привычно уверенно. Страшно подумать, что в последний раз защитник играл в футбол еще в тот день, когда ЦСКА Леонида Слуцкого брал свой чемпионский титул в Казани, то есть в мае прошлого года.

— Очень переживал за то, как поведет себя колено, — признался Кузьмин. — Все-таки тренировки это одно, а игры совсем другое. Но все в порядке. Конкуренция? Я ее никогда не боялся.

Кажется, что Грасия держит Кузьмина, как конкретную боевую единицу на позиции правого защитника.

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ…

Такой формулировкой клубный сайт прокомментировал отсутствие на сборе французского полузащитника Янна М'Вила. Казалось, что при Грасии опорник расцвел и принесет «Рубину» много пользы. Но вдруг пошли разговоры о том, что он одной ногой в «Кристал Пэласе». Сообщается, что игрок вернется в расположение команды только 10 февраля, но все это время испанский тренер будет наигрывать состав без него. Конкуренция в центре поля приличная: Сонг, Оздоев, Цакташ, Камболов — стоит ли ждать француза?

АХМЕТОВ ПРОСИТ ШАНС

Вторая игра «Рубина» прошла при шквалистых порывах, что привело к упрощению большинства действий. И в этом безумном количестве монотонных передач назад-поперек все же выделялся Ильзат Ахметов. 19-летний парень, который дебютировал в основе еще при Ринате Билялетдинове, показывает более креативный футбол, чем легионеры, купленные за миллионы евро. Пока болельщики увлечены сериалом с Алексеем Миранчуком в главной роли, Ахметов словно кричит всем: «Посмотрите на меня!». Прозвище (надо сказать, в российских условиях довольно двусмысленное) «казанский Месси» прилипло к нему два года назад, когда он, по признанию того же Билялетдинова, был лучшим бомбардиром тренировок. Сейчас Ильзат начал забивать и в играх, пусть пока и контрольных. Чувство мяча, стремление обыграть один в один и постоянный поиск острого хода — это то, что он показал в обоих матчах.

Впереди у «Рубина» несколько дней тренировочного цикла, затем матч с китайским клубом, а следом контрольная встреча со «Спартаком», которая состоится 13 февраля.

РУБИН — ОСИЕК — 1:2 (1:1)

Голы: Жонатас, 38 — Перошевич, 35; Гргич, 51.

Рубин: Рыжиков, Бауэр (Кузьмин, 62), Кверквелия (Санчес, 62), Самбрано (Бурлак, 62), Набиуллин (Устинов, 62), Цакташ (Сонг, 62), Камболов (Оздоев, 62), Ахметов (Рочина, 62), Жемалетдинов (Ткачук, 62), Карадениз (Лестьенн, 62), Жонатас (Канунников, 62).

РУБИН — СЕНАН БЕЛЬМАРЕ — 2:1 (1:0)

Голы: Канунников, 10; Ткачук, 56 — Рионосуке, 59.

Рубин: Нестеренко, Михайлов (Бауэр, 64), Бурлак (Самбрано, 64), Санчес (Кверквелия, 64), Устинов (Набиуллин, 64), Сонг (Камболов, 46; Цакташ, 84), Оздоев (Махатадзе, 64), Рочина (Ахметов, 64), Ткачук (Жемалетдинов, 64), Лестьенн (Билялетдинов, 64), Канунников (Жонатас, 64).