Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры
«Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон» (3:0).
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«Сувон Блювингз» — «КРАСНОДАР» — 0:3 (0:3)
Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.
Предупреждение: Калешин, 63.
Судья: Фернандес.
Минут за пять до начала встречи на трибуну подтянулась группа лиц в бордовых спортивных костюмах. На сборе в ОАЭ Массимо Каррера отправлял на игры «Краснодара» наблюдателем Романа Пилипчука, но на сей раз пожаловал сам,
Уселись спартаковцы совсем рядом, но шпиона из меня не вышло.
Чуть поодаль страстно болел за свой клуб Сергей Галицкий. Иногда он даже перекрикивал Шалимова, то подбадривая футболистов, то переживая за упущенный момент, неточный пас, проигранную борьбу или нереализованную красивую задумку. Я никогда не перестану удивляться тому, как Галицкий переживает абсолютно каждый игровой момент, погружается и пропускает через себя даже мелкие эпизоды. Он живет футболом все 90 минут, и нет никакой разницы, идет ли важнейший матч чемпионата или еще одна товарищеская встреча на сборах. Такая искренняя и глубокая любовь к игре просто поразительна.
«Краснодар» в этот раз порадовал владельца клуба (днем ранее дублеры уступили пражской «Славии» — 1:2). А первый тайм, после которого Каррера и Ко покинули муниципальный стадион Марбельи, превратился в настоящее шоу, будто бы «быки» ставили цель — напугать соперника по первому весеннему туру. Правда, на самом деле «Краснодар» сейчас мало думает о «Спартаке» — если для
Шалимов произвел всего одну замену по сравнению с матчем против «Видеотона» 3 февраля: на правом краю атаки вышел Вандерсон вместо Ари, который вообще не попал в заявку два дня подряд, что как бы намекает на скорое расставание с этим бразильцем. Сразу скажу, что мое мнение по Вандерсону разошлось со взглядами людей из «Краснодара», с которыми я обсуждал встречу.
Шалимову еще придется поломать голову, кому в отсутствие травмированного Мамаева играть справа — на позиции, где в первой части сезона у «Краснодара» пробовалось семь человек. Учитывая уважение и любовь, которой пользуется в клубе 30-летний «Ваня», он еще как минимум получит новые шансы.
Плюс, Вандерсон остался в тени блистательной тройки — Смолов, Классон и Подберезкин, соорудившей все три гола. Все мячи получились симпатичными и очень командными — бальзам на душу Галицкого, поклонника красивого атакующего футбола. Смолов впервые забил в межсезонье и
Вновь очень симпатично выглядел в опорной зоне трудолюбивый и ответственный Шишкин — понимая, что место в основе ему не гарантировано, арендованный у «Локо» до лета игрок проявляет максимальное рвение. Правда, к сожалению, нынешняя конструкция в любом случае развалится — Роман не был добавлен в заявочный лист на Лигу Европы. На позиции опорника с «Фенербахче» сыграет либо Каборе, либо Газинский, которого передвинут вглубь поля.
Чего не увидел Каррера, так этого Рамиреса. Левый защитник «быков» — единственный, кто во втором тайме не сдал, а прибавил. Он совершил несколько рывков (один раз даже врезался в рекламный щит) и подач, выступив в роли уменьшенной копии Мариу Фернандеса. Именно этого в «Краснодаре» от него и ждут. Что касается защиты, то Шалимов постоянно прикрикивал на эквадорца — в оборонительных действиях ему надо прибавлять тактически.
Впереди у «быков» еще два матча в Испании: один для основы, другой для запасных. Затем — несколько дней в Краснодаре и 16-го февраля дома поединок с «Фенером». Пока команда двигается в понятном направлении, а тревожит, прежде всего, отсутствие Крицюка
Дмитрий СИМОНОВ
из Марбельи.
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