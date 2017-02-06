Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры

«Сувон Блювингз» — «КРАСНОДАР» — 0:3 (0:3)

Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).

«Краснодар»: Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.

Предупреждение: Калешин, 63.

Судья: Фернандес.

Минут за пять до начала встречи на трибуну подтянулась группа лиц в бордовых спортивных костюмах. На сборе в ОАЭ Массимо Каррера отправлял на игры «Краснодара» наблюдателем Романа Пилипчука, но на сей раз пожаловал сам, лично-с. Сопровождал самого обсуждаемого тренера РФПЛ весь его немноголюдный штаб — все тот же Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риомми, «физик» Хавьер Нойя, а также, как ни странно, Томас Цорн, хорошо известный в узких футбольных кругах человек, агент и матч-агент, организующий в том числе и спартаковские сборы (почему вот только он ходит в клубной экипировке?..).

Уселись спартаковцы совсем рядом, но шпиона из меня не вышло. Во-первых, не понимаю по-итальянски. Во-вторых, Каррера был крайне молчалив и неэмоционален, лишь несколько раз обменявшись короткими репликами с Хавьером Нойя. Все остальное время итальянец наблюдал за игрой, вытянув ноги, обутые в красные кроссовки. Я обратил внимание, что «носков под штиблетами не было». Учитывая ажиотаж вокруг лидерства «Спартака», не исключено, что со временем красно-белые легенды будут слагать даже про отсутствие носков. Оттенял Карреру видеооператор-кореец, стоявший у него за спиной. Кореец работал в носках, но без ботинок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Носков под штиблетами не было" (с) <a href="https://t.co/foIzNNugro">pic.twitter.com/foIzNNugro</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/828649174430281730">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чуть поодаль страстно болел за свой клуб Сергей Галицкий. Иногда он даже перекрикивал Шалимова, то подбадривая футболистов, то переживая за упущенный момент, неточный пас, проигранную борьбу или нереализованную красивую задумку. Я никогда не перестану удивляться тому, как Галицкий переживает абсолютно каждый игровой момент, погружается и пропускает через себя даже мелкие эпизоды. Он живет футболом все 90 минут, и нет никакой разницы, идет ли важнейший матч чемпионата или еще одна товарищеская встреча на сборах. Такая искренняя и глубокая любовь к игре просто поразительна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Галицкий и Спартак ;) <a href="https://t.co/JlFXdrXeK4">pic.twitter.com/JlFXdrXeK4</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/828616293666414592">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Краснодар» в этот раз порадовал владельца клуба (днем ранее дублеры уступили пражской «Славии» — 1:2). А первый тайм, после которого Каррера и Ко покинули муниципальный стадион Марбельи, превратился в настоящее шоу, будто бы «быки» ставили цель — напугать соперника по первому весеннему туру. Правда, на самом деле «Краснодар» сейчас мало думает о «Спартаке» — если для красно-белых встреча станет дебютной в 2017-м, то «горожанам» прежде предстоит провести два матча с «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы и четвертьфинал Кубка России в Екатеринбурге. Причем именно игра с «Уралом», на мой взгляд, наиболее важная — «Краснодар» в трех победах от первого в истории клуба трофея, из борьбы за который уже выбыли прошлогодние финалисты «Зенит» с ЦСКА, а также «Спартак».

Шалимов произвел всего одну замену по сравнению с матчем против «Видеотона» 3 февраля: на правом краю атаки вышел Вандерсон вместо Ари, который вообще не попал в заявку два дня подряд, что как бы намекает на скорое расставание с этим бразильцем. Сразу скажу, что мое мнение по Вандерсону разошлось со взглядами людей из «Краснодара», с которыми я обсуждал встречу. Чьи-то ожидания форвард оправдал — меня, наоборот, не впечатлил, хотя в сравнении с безобразным Ари это, безусловно, реальный игрок.

Шалимову еще придется поломать голову, кому в отсутствие травмированного Мамаева играть справа — на позиции, где в первой части сезона у «Краснодара» пробовалось семь человек. Учитывая уважение и любовь, которой пользуется в клубе 30-летний «Ваня», он еще как минимум получит новые шансы.

Плюс, Вандерсон остался в тени блистательной тройки — Смолов, Классон и Подберезкин, соорудившей все три гола. Все мячи получились симпатичными и очень командными — бальзам на душу Галицкого, поклонника красивого атакующего футбола. Смолов впервые забил в межсезонье и наконец-то выглядел как настоящая звезда. Классон проявил удивительное взаимопонимание для первой недели в коллективе и был очень эффективен, практически не ошибался. А Подберезкин в первом голе выдал шведу гениальный пас, отрезавший пятерых корейцев (спасибо и Смолову, который утащил к себе двух игроков). После перерыва Шалимов чуть перетасовал состав. В центре полузащиты — на своей родной вообще-то позиции — Классон был столь же хорош, как и до перерыва, а вот Подберезкин в правой зоне атаки подустал и вскоре его заменили на Перрейру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">13’ ГОЛ! Забивает Виктор Клаэссон!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7?src=hash">#КраснодарБлювингз</a> 1:0 <a href="https://t.co/Cb9DKO6pG8">pic.twitter.com/Cb9DKO6pG8</a></p>— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar/status/828609385576460292">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">24’ ГОЛ! Забивает Фёдор Смолов! Голевая передача - Виктор Клаэссон!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7?src=hash">#КраснодарБлювингз</a> 2:0 <a href="https://t.co/T0hnfwzOFG">pic.twitter.com/T0hnfwzOFG</a></p>— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar/status/828611914544644097">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">36’ ГОЛ! Забивает Вячеслав Подберёзкин! Виктор Клаэссон отдал голевую передачу. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7?src=hash">#КраснодарБлювингз</a> 3:0 <a href="https://t.co/cqbnjVE2aU">pic.twitter.com/cqbnjVE2aU</a></p>— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar/status/828615086428323840">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вновь очень симпатично выглядел в опорной зоне трудолюбивый и ответственный Шишкин — понимая, что место в основе ему не гарантировано, арендованный у «Локо» до лета игрок проявляет максимальное рвение. Правда, к сожалению, нынешняя конструкция в любом случае развалится — Роман не был добавлен в заявочный лист на Лигу Европы. На позиции опорника с «Фенербахче» сыграет либо Каборе, либо Газинский, которого передвинут вглубь поля.

Чего не увидел Каррера, так этого Рамиреса. Левый защитник «быков» — единственный, кто во втором тайме не сдал, а прибавил. Он совершил несколько рывков (один раз даже врезался в рекламный щит) и подач, выступив в роли уменьшенной копии Мариу Фернандеса. Именно этого в «Краснодаре» от него и ждут. Что касается защиты, то Шалимов постоянно прикрикивал на эквадорца — в оборонительных действиях ему надо прибавлять тактически.

Впереди у «быков» еще два матча в Испании: один для основы, другой для запасных. Затем — несколько дней в Краснодаре и 16-го февраля дома поединок с «Фенером». Пока команда двигается в понятном направлении, а тревожит, прежде всего, отсутствие Крицюка из-за определенных проблем со здоровьем.

Дмитрий СИМОНОВ

из Марбельи.