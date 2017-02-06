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6 февраля 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры

«Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон» (3:0).

Краснодар за матчем которого наблюдал <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> уверенно обыграл корейский <span class=error>Сувон</span>. Увеличить
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«Сувон Блювингз» — «КРАСНОДАР» — 0:3 (0:3)
Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.
Предупреждение: Калешин, 63.
Судья: Фернандес.

Минут за пять до начала встречи на трибуну подтянулась группа лиц в бордовых спортивных костюмах. На сборе в ОАЭ Массимо Каррера отправлял на игры «Краснодара» наблюдателем Романа Пилипчука, но на сей раз пожаловал сам, лично-с. Сопровождал самого обсуждаемого тренера РФПЛ весь его немноголюдный штаб — все тот же Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риомми, «физик» Хавьер Нойя, а также, как ни странно, Томас Цорн, хорошо известный в узких футбольных кругах человек, агент и матч-агент, организующий в том числе и спартаковские сборы (почему вот только он ходит в клубной экипировке?..).

Уселись спартаковцы совсем рядом, но шпиона из меня не вышло. Во-первых, не понимаю по-итальянски. Во-вторых, Каррера был крайне молчалив и неэмоционален, лишь несколько раз обменявшись короткими репликами с Хавьером Нойя. Все остальное время итальянец наблюдал за игрой, вытянув ноги, обутые в красные кроссовки. Я обратил внимание, что «носков под штиблетами не было». Учитывая ажиотаж вокруг лидерства «Спартака», не исключено, что со временем красно-белые легенды будут слагать даже про отсутствие носков. Оттенял Карреру видеооператор-кореец, стоявший у него за спиной. Кореец работал в носках, но без ботинок.

Чуть поодаль страстно болел за свой клуб Сергей Галицкий. Иногда он даже перекрикивал Шалимова, то подбадривая футболистов, то переживая за упущенный момент, неточный пас, проигранную борьбу или нереализованную красивую задумку. Я никогда не перестану удивляться тому, как Галицкий переживает абсолютно каждый игровой момент, погружается и пропускает через себя даже мелкие эпизоды. Он живет футболом все 90 минут, и нет никакой разницы, идет ли важнейший матч чемпионата или еще одна товарищеская встреча на сборах. Такая искренняя и глубокая любовь к игре просто поразительна.

«Краснодар» в этот раз порадовал владельца клуба (днем ранее дублеры уступили пражской «Славии» — 1:2). А первый тайм, после которого Каррера и Ко покинули муниципальный стадион Марбельи, превратился в настоящее шоу, будто бы «быки» ставили цель — напугать соперника по первому весеннему туру. Правда, на самом деле «Краснодар» сейчас мало думает о «Спартаке» — если для красно-белых встреча станет дебютной в 2017-м, то «горожанам» прежде предстоит провести два матча с «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы и четвертьфинал Кубка России в Екатеринбурге. Причем именно игра с «Уралом», на мой взгляд, наиболее важная — «Краснодар» в трех победах от первого в истории клуба трофея, из борьбы за который уже выбыли прошлогодние финалисты «Зенит» с ЦСКА, а также «Спартак».

Шалимов произвел всего одну замену по сравнению с матчем против «Видеотона» 3 февраля: на правом краю атаки вышел Вандерсон вместо Ари, который вообще не попал в заявку два дня подряд, что как бы намекает на скорое расставание с этим бразильцем. Сразу скажу, что мое мнение по Вандерсону разошлось со взглядами людей из «Краснодара», с которыми я обсуждал встречу. Чьи-то ожидания форвард оправдал — меня, наоборот, не впечатлил, хотя в сравнении с безобразным Ари это, безусловно, реальный игрок.

Шалимову еще придется поломать голову, кому в отсутствие травмированного Мамаева играть справа — на позиции, где в первой части сезона у «Краснодара» пробовалось семь человек. Учитывая уважение и любовь, которой пользуется в клубе 30-летний «Ваня», он еще как минимум получит новые шансы.

Плюс, Вандерсон остался в тени блистательной тройки — Смолов, Классон и Подберезкин, соорудившей все три гола. Все мячи получились симпатичными и очень командными — бальзам на душу Галицкого, поклонника красивого атакующего футбола. Смолов впервые забил в межсезонье и наконец-то выглядел как настоящая звезда. Классон проявил удивительное взаимопонимание для первой недели в коллективе и был очень эффективен, практически не ошибался. А Подберезкин в первом голе выдал шведу гениальный пас, отрезавший пятерых корейцев (спасибо и Смолову, который утащил к себе двух игроков). После перерыва Шалимов чуть перетасовал состав. В центре полузащиты — на своей родной вообще-то позиции — Классон был столь же хорош, как и до перерыва, а вот Подберезкин в правой зоне атаки подустал и вскоре его заменили на Перрейру.

Вновь очень симпатично выглядел в опорной зоне трудолюбивый и ответственный Шишкин — понимая, что место в основе ему не гарантировано, арендованный у «Локо» до лета игрок проявляет максимальное рвение. Правда, к сожалению, нынешняя конструкция в любом случае развалится — Роман не был добавлен в заявочный лист на Лигу Европы. На позиции опорника с «Фенербахче» сыграет либо Каборе, либо Газинский, которого передвинут вглубь поля.

Чего не увидел Каррера, так этого Рамиреса. Левый защитник «быков» — единственный, кто во втором тайме не сдал, а прибавил. Он совершил несколько рывков (один раз даже врезался в рекламный щит) и подач, выступив в роли уменьшенной копии Мариу Фернандеса. Именно этого в «Краснодаре» от него и ждут. Что касается защиты, то Шалимов постоянно прикрикивал на эквадорца — в оборонительных действиях ему надо прибавлять тактически.

Впереди у «быков» еще два матча в Испании: один для основы, другой для запасных. Затем — несколько дней в Краснодаре и 16-го февраля дома поединок с «Фенером». Пока команда двигается в понятном направлении, а тревожит, прежде всего, отсутствие Крицюка из-за определенных проблем со здоровьем.

Дмитрий СИМОНОВ
из Марбельи.

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