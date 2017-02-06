Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28682788/
6 февраля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Агент: Миранчука уже точно не будет в «Локомотиве»

Агент хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что его клиент уже точно покидает московский клуб.

Агент: Миранчука уже точно не будет в Локомотиве - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивают по данному решению.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Локо» интересуется Оберленом

По информации «СЭ», московский «Локомотив» проявляет интерес к камерунскому форварду австрийского «Зальцбурга» Димитри Оберлену.
Еще 7 новостей  Все новости
06 Февраля

Таблица трансферов ФНЛ на 6 февраля

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске