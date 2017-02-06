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6 февраля 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локо» интересуется Оберленом

По информации «СЭ», московский «Локомотив» проявляет интерес к камерунскому форварду австрийского «Зальцбурга» Димитри Оберлену.

Как стало известно, железнодорожники пока не сделали официального предложения, но до окончания трансферного окна это, возможно, случится. 19-летний камерунец в текущем чемпионате Австрии в 20 проведенных матчах забил 9 голов. Сайт transfermarkt.de оценивает трансфер футболиста в 2,25 миллиона евро.

Кроме того, по данным «СЭ», интерес к футболисту проявлял ЦСКА. Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые армейцы платили бы в рассрочку. Однако после подписания контракта с Аароном Оланаре, рассматривавшегося как приоритетный вариант, вероятность перехода Оберлена в ЦСКА стала крайне мала.

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