Игорь Шалимов: «Спартак» не напугать. Хотя если бы стояла такая задача

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— Хороший получился первый тайм, — сказал спецкору «СЭ» Шалимов. — Да и в принципе, ребята выдержали, проведя по 90 минут кто-то вчера против «Славии», а кто-то сегодня против «Блювингз». Физически никто не подсел, что очень важно для нас. А самое главное, травм нет! Тема номер один теперь, после всего того, что с нами было.

— В первом тайме на трибуне сидел Массимо Каррера с помощниками. Как думаете, «Краснодар» напугал тренерский штаб «Спартака»?

— Думаю, их не испугать — они на первом месте уверенно себя чувствуют. Никого не боятся. Хотя… если бы задачу напугать поставили, может, мы бы и напугали!

— Вы собираетесь ездить на игры «Спартака»?

— Посмотрел два матча по интернету. Посещать не буду, «удаленного просмотра» достаточно. У нас ведь до «Спартака» еще аж три официальные встречи — две с «Фенербахче» в Лиге Европы и с «Уралом» в Кубке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">24’ ГОЛ! Забивает Фёдор Смолов! Голевая передача - Виктор Клаэссон!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B7?src=hash">#КраснодарБлювингз</a> 2:0 <a href="https://t.co/T0hnfwzOFG">pic.twitter.com/T0hnfwzOFG</a></p>— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar/status/828611914544644097">6 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Шишкин второй матч хорошо выглядит в опорной зоне, но на Лигу Европы он не заявлен. Как быть?

— Эта позиция у нас под Каборе (африканец пока не вернулся в клуб после участия в Кубке Африки — Прим. «СЭ»). Хотим, чтобы Газинский играл на своем месте — box-to-box, как сейчас модно говорить.

— Смолов впервые забил зимой 2017-го…

— Это очень важно! Наш главный бомбардир должен забивать, чтобы чувствовать уверенность. Сегодня Федора и моменты были, и на команду он играл правильно, много открывался, забил. Думаю, он тоже удовлетворен.

Дмитрий СИМОНОВ

из Марбельи.

«Сувон Блювингз» (Корея) — «КРАСНОДАР» (Россия) — 0:3 (0:3)

Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).

«Краснодар»: Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.

Предупреждение: Калешин, 63.

Судья: Фернандес.