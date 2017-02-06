Игорь Шалимов: «Спартак» не напугать. Хотя если бы стояла такая задача
Интервью главного тренера «Краснодара» после победы в товарищеском матче над корейским клубом «Блювингз» (3:0). Голы «быков» в первом тайме на счету Классона, Смолова и Подберезкина.
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Видимо, что-то случилось...
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— Хороший получился первый тайм, — сказал спецкору «СЭ» Шалимов. — Да и в принципе, ребята выдержали, проведя по 90 минут
— В первом тайме на трибуне сидел Массимо Каррера с помощниками. Как думаете, «Краснодар» напугал тренерский штаб «Спартака»?
— Думаю, их не испугать — они на первом месте уверенно себя чувствуют. Никого не боятся. Хотя… если бы задачу напугать поставили, может, мы бы и напугали!
— Вы собираетесь ездить на игры «Спартака»?
— Посмотрел два матча по интернету. Посещать не буду, «удаленного просмотра» достаточно. У нас ведь до «Спартака» еще аж три официальные встречи — две с «Фенербахче» в Лиге Европы и с «Уралом» в Кубке.
— Шишкин второй матч хорошо выглядит в опорной зоне, но на Лигу Европы он не заявлен. Как быть?
— Эта позиция у нас под Каборе (африканец пока не вернулся в клуб после участия в Кубке Африки — Прим. «СЭ»). Хотим, чтобы Газинский играл на своем месте —
— Смолов впервые забил зимой 2017-го…
— Это очень важно! Наш главный бомбардир должен забивать, чтобы чувствовать уверенность. Сегодня Федора и моменты были, и на команду он играл правильно, много открывался, забил. Думаю, он тоже удовлетворен.
Дмитрий СИМОНОВ
из Марбельи.
«Сувон Блювингз» (Корея) — «КРАСНОДАР» (Россия) — 0:3 (0:3)
Голы: Классон, 13 (0:1). Смолов, 24 (0:2). Подберезкин, 36 (0:3).
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Шишкин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Перейра, 67), Классон, Смолов, Вандерсон.
Предупреждение: Калешин, 63.
Судья: Фернандес.
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