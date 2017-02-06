Карло Николини: Иванович приехал в «Зенит» в отличном состоянии
Тренер по физической подготовке «Зенита» Карло Николини отметил, что все новички команды присоединились к питерцам в хорошей физической форме, сообщает клубная
пресс-служба. Также Николини рассказал, что участие в третьем сборе защитника Ивана Новосельцева находится под вопросом.
— Все новички, кроме одного, прошли через все сборы. За эти три дня вы успели понять, в каком состоянии находится Иванович?
— Для всех новичков поначалу было немного сложно привыкнуть к нашим требованиям, но могу сказать, что все они — Цаллагов, Эрнани, Лунев, Молло, молодые игроки, присоединились к команде в хорошем состоянии, работали с удовольствием и набрали форму. Что касается Ивановича, то он тренируется с нами три дня, но нельзя забывать, что он переехал к нам из
Браниславу нужно понять требования Луческу. Думаю, он будет готов к матчу с «Андерлехтом», хоть и не получал большой игровой практики в «Челси» за последнее время. Иванович тренировался с командой каждый день и мы видим, что с ним все в порядке и ему не нужны
— А что с Новосельцевым?
— Он получил травму в Дубае и остался в Петербурге с индивидуальным планом подготовки — так для него было лучше. Мы вернемся домой, вместе с медицинским штабом проверим его состояние и поймем, сможет ли он поехать в Бельгию или будет правильнее, если останется в Петербурге и будет готовиться к продолжению чемпионата России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter