Карло Николини: Иванович приехал в «Зенит» в отличном состоянии

— Все новички, кроме одного, прошли через все сборы. За эти три дня вы успели понять, в каком состоянии находится Иванович?

— Для всех новичков поначалу было немного сложно привыкнуть к нашим требованиям, но могу сказать, что все они — Цаллагов, Эрнани, Лунев, Молло, молодые игроки, присоединились к команде в хорошем состоянии, работали с удовольствием и набрали форму. Что касается Ивановича, то он тренируется с нами три дня, но нельзя забывать, что он переехал к нам из премьер-лиги, где играют зимой, поэтому он в порядке. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю работы, но он в отличном состоянии и это не станет проблемой.



Браниславу нужно понять требования Луческу. Думаю, он будет готов к матчу с «Андерлехтом», хоть и не получал большой игровой практики в «Челси» за последнее время. Иванович тренировался с командой каждый день и мы видим, что с ним все в порядке и ему не нужны какие-то дополнительные занятия. В данный момент только для Смольникова мы предлагаем дополнительный план подготовки. Александр Кержаков сейчас не тренируется с нами на сборе, но может присоединиться к команде в Бельгии. Все остальные — в порядке.



— А что с Новосельцевым?

— Он получил травму в Дубае и остался в Петербурге с индивидуальным планом подготовки — так для него было лучше. Мы вернемся домой, вместе с медицинским штабом проверим его состояние и поймем, сможет ли он поехать в Бельгию или будет правильнее, если останется в Петербурге и будет готовиться к продолжению чемпионата России.