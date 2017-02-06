Гол Игоря Денисова принес «Локомотиву» победу над с «Сённерйюском» в контрольной игре
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» обыграли датский «Сённерйюск» в контрольном матче на сборе в Испании.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Марбелье, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Автором гола на 61-й минуте стал Игорь Денисов.
Этот матч закрыл программу «Локомотива» на втором сборе в Испании. По итогам 17 туров клуб занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.
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