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6 февраля 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Игоря Денисова принес «Локомотиву» победу над с «Сённерйюском» в контрольной игре

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» обыграли датский «Сённерйюск» в контрольном матче на сборе в Испании.

Футболисты московского Локомотива обыграли датский Сённерйюск в контрольном матче на сборе в Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Марбелье, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Автором гола на 61-й минуте стал Игорь Денисов.

Этот матч закрыл программу «Локомотива» на втором сборе в Испании. По итогам 17 туров клуб занимает десятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

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