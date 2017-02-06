В Италии назвали зарплату Луиза Адриану в «Спартаке»

Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.

Напомним, что в 2006 году Луиз Адриану в составе «Интернасионала» стал победителем клубного чемпионата мира. В 2007 году нападающий перешел в «Шахтер», с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза — Кубок Украины, столько же — Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 — Кубок УЕФА. В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за «Шахтер» 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года Луиз Адриану перешел в «Милан», за который провел 33 матча и забил 4 мяча. На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.