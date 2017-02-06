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6 февраля 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Игоря Денисова принёс «Локомотиву» победу над 6-м клубом чемпионата Дании

«Локомотив» выиграл у датского клуба «Сённерйюск» в контрольном матче.

Встреча проходила в испанском Коине и завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме на поле была равная игра, моменты были у обеих команд. После перерыва «Локомотив» завладел преимуществом и открыл счет на исходе часа игры: Джефферсон Фарфан выполнил подачу с правого края, мяч после рикошета отскочил на линию штрафной, откуда Игорь Денисов в касание пробил точно в верхний угол.

В дальнейшем «Локомотив» продолжил вести игру и упустил несколько хороших возможностей удвоить преимущество.

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Сённерйюск» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Локомотив М
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