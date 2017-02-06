Гол Игоря Денисова принёс «Локомотиву» победу над 6-м клубом чемпионата Дании

Встреча проходила в испанском Коине и завершилась со счетом 1:0.



В первом тайме на поле была равная игра, моменты были у обеих команд. После перерыва «Локомотив» завладел преимуществом и открыл счет на исходе часа игры: Джефферсон Фарфан выполнил подачу с правого края, мяч после рикошета отскочил на линию штрафной, откуда Игорь Денисов в касание пробил точно в верхний угол.



В дальнейшем «Локомотив» продолжил вести игру и упустил несколько хороших возможностей удвоить преимущество.



После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Сённерйюск» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.