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ПОПРОСИЛ «ЧЕЛСИ» ОТПУСТИТЬ МЕНЯ БЕСПЛАТНО

— Если просто перечислить все ваши титулы, на это уйдет несколько минут. С какой мотивацией переходили в «Зенит»?

— Когда выигрываешь один трофей, хочется испытать это чувство еще, еще и еще. Это своего рода зависимость. Так, думаю, любой спортсмен устроен. Надеюсь, с «Зенитом» мы выиграем много трофеев. Хотя прекрасно понимаю, что это будет непросто. Я ведь помню, что такое российский чемпионат — здесь каждый матч тяжелый. Но мне кажется, что здесь собраны как раз такие ребята, которым вкус побед не может надоесть.

— Кто в первую очередь проявил заинтересованность в вашем трансфере?

— Для начала сам решил, что нужно уезжать из «Челси». Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне, в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в «Зенит» разрешилась в три-четыре дня. Долго не думал. Прекрасно знаю, что значит этот клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и команде.

— Ваш контракт с «Челси» продолжал действовать. Однако вас опустили без компенсации. Это была ваша просьба?

— Пожелание было таким: если поступит предложение, которое меня устроит — отпустить в эту команду. В итоге в Лондоне пошли навстречу, чему очень рад.

— «Зенит» — единственный, кто интересовался вами?

— Теоретически это мог быть и Китай. Но предпочитаю выступать на приличном уровне и продолжать развиваться. Деньги для меня в футболе не самое главное. Поэтому выбрал «Зенит», а не тот же китайский вариант.

— Вы периодически переходите на английский, но в основном отвечаете на вопросы по-русски. Такое впечатление, что все девять лет в Англии у вас была практика.

— Знаете, как только перешел из «Локомотива» в «Челси» по-английски вообще не говорил. По-русски же мог общаться только с Андреем Шевченко. Потом приехал Юра Жирков. Мы очень подружились. Все время разговаривали, на игры именно с Юрой вместе ездили. В клубе тоже было несколько ребят, с которыми можно было говорить по-русски. Так что знание языка так или иначе поддерживал. И очень этому рад. Что-то, конечно, забыл. Но сейчас стараюсь быстро все вспомить.

РУССКИМ ЕСТЬ КУДА ВОЗВРАЩАТЬСЯ, СЕРБАМ — НЕТ

— Жирков рассказывал, что ему так и не удалось приспособиться к своеобразной жизни в Англии. У вас это получилось.

— Мое мнение на этот счет такое: русским игрокам всегда есть куда вернуться — в свой чемпионат, где они могут продолжить карьеру на высоком уровне, выступать в Лиге чемпионов. У сербов такой возможности, к сожалению, нет. Наши клубы сейчас далеко в еврокубках, увы, не проходят. Поэтому у нас нет выбора — мы должны привыкать и адаптироваться в сильных европейских командах к любым условиям. Это, наверное, главная разница между российскими и сербскими футболистами в Европе. Я, к слову, прекрасно знаю, как Жирков себя чувствовал, когда приехал в Англию. Ведь то же самое происходило и со мной. Мне тогда очень помог Шевченко. А я старался помочь Юре.

— У Шевченко в Англии тоже по большому счету не получилось.

— Согласен. Но у него сложилась своя ситуация, о которой мне трудно судить. Мне же он очень помог. Рассказывал, как лучше адаптироваться к английскому футболу, о его тонкостях.

— Что оказалось для вас в Британии самым сложным?

— Незнание английского. Из-за этого пришлось очень тяжело. Учить язык необходимо было очень быстро и заодно привыкать ко всему новому: клубным правилам, тренировкам! Это сейчас я уже опытный, знаю многие вещи и осваиваюсь быстрее. А тогда пришлось нелегко.

— Английский как в итоге выучили?

— Было стыдно не говорить на нем в такой команде как «Челси». Правда, первые полгода только слушал, что ребята говорят. Занимался с учителем. Потом и сам заговорил.

— Такое впечатление, что за девять лет вы стали мощнее.

— Много матчей, большие нагрузки — вот мышцы в объеме и увеличиваются. Специально ничего для этого не делал. Но когда целый год на таком уровне играешь каждый третий день — подобное происходит само по себе.

— Это нормально — выходить на поле в таком ритме?

— Мне нравилось. Устаешь, иногда, конечно, но зато думаешь только об играх. Подготовка и мотивация тоже все время на высоком уровне.

ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ СИНИХ МОУРИНЬЮ НЕ СРАВНИМ НИ С КЕМ

— Самый успешный год в вашей карьере — 2012?

— Пока — да. Мы выиграли Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всегда был счастлив, что у меня есть шанс играть за такую команду как «Челси». А тут такие трофеи! Но главное, у нас и после того сезона осталось желание выигрывать титулы снова и снова. Сейчас же надеюсь — все, что я выиграл с «Челси», это отнюдь не последние мои награды в футболе.

— Финал Лиги чемпионов с «Баварией» в 2012 году получился просто сумасшедшим. Что творилось после победы в вашей раздевалке?

— Меня переполняли эмоции человека, который осуществил свою мечту. Может быть, одну из самых главных. Ты работал над этим всю карьеру, если не всю жизнь. И вот достиг цели. После этого чувствуешь себя невероятно. Но потом мы все начали заново. И стали первыми в истории, кто вслед за Лигой чемпионов в следующем сезоне выиграл Лигу Европы.

— В «Баварии» в подобных случаях игроки друг друга пивом обливают…

— Мы тоже обливали. И пивом, и шампанским. Было празднование с болельщиками, ездили по Лондону в открытом автобусе. Сумасшедшая вечеринка получилась! Много невероятных воспоминаний о тех днях.

— Тогда писали, что «Челси» выиграл Лигу чемпионов спонтанно — никто не ждал такого чуда от Ди Маттео и его команды.

— Это спорт. В нем всегда должна быть удача. В 2012 году была, может, не самая сильная команда в истории «Челси». В первый приход Моуринью, состав, может быть, был сильнее, но Лигу чемпионов не выигрывал. А тогда в 2012-м мы добились высочайшего успеха. Бились друг за друга, сражались до конца. Не было никаких посторонних течений в команде. Все сошлось воедино, и мы написали историю клуба.

— Кто был лидером «Челси»?

— Джон Терри. Капитаном, и лидером. Еще Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Петр Чех. Большие игроки. Держали команду. Порой за пределами поля они делали даже больше, чем на самом поле.

— В чем это выражалось — они больше тренировались, больше бегали и боролись на поле, чаще подсказывали?

— Все вместе. Когда команда считает тебя лидером, ты должен быть настоящим примером во всем и везде: на поле, рядом с полем, в раздевалке, в автобусе. Нужно каждый день доказывать, работать, показывать максимум мотивации. Это одна из важнейших вещей в футболе.

— Ди Маттео действительно попросил «припарковать автобус» у ворот в финале?

— Нет, просто так получилось. Все вспоминают историю с «автобусом», но ведь мы играли на выезде. А в полуфинале сделали ничью 2:2 на «Камп Ноу» с «Барселоной». Забить два мяча каталонцам в гостях — это не «парковка автобуса». Хотя оборона была одной из сильнейших сторон того «Челси». Все знали, как правильно защищаться, как контратаковать и как забивать голы.

— Кто из тренеров «Челси» вам больше всего помог вырасти в игровом плане?

— Таких тренеров много. Долго перечислять имена. Одного выделить очень тяжело. И в «Челси», и в сборной были тренеры, которые здорово помогали. Когда я только переехал в Англию, у меня многое не получалось, но Авраам Грант здорово поддерживал, говорил, что мое время придет. Потом был Гус Хиддинк, который дал первый шанс по-настоящему заиграть в основе. Карло Анчелотти помог сделать огромный шаг вперед. У Андре Виллаш-Боаша я многому научился в плане понимания футбола. С Ди Маттео были отличные отношения. Когда он стал главным тренером, я впервые почувствовал, что становлюсь одним из лидеров команды, который должен делать больше, чем обычный футболист. С Рафой Бенитесом я выиграл Лигу Европы, забил в финале. Моуринью тоже помог сделать невероятный рывок в развитии. 2−3 года при нем — лучшее время в моей карьере. Конте многое дал в плане тактики и «физики». Каждому тренеру благодарен по-своему.

— Приход Бенитеса и победа в Лиге Европы — история из того же разряда, что и рокировка Виллаш-Боаш — Ди Маттео?

— Когда Бенитес выиграл Лигу Европы, ни для того не было секретом, что скоро придет Моуринью. Рафа победил с нами, болельщики благодарили его, но Жозе для них несравним ни с кем.

— Какой он на самом деле?

— Его зовут Особенным, и я думаю, он действительно такой.

— В чем?

— Во многом. Если ты выигрываешь — его доверие будет безграничным. Он вытащит из тебя такие резервы, о которых ты и сам не подозревал. Моуринью помогает раскрывать лучшие качества — и игровые, и человеческие. К нему нельзя относиться безразлично. Ты или любишь его, или ненавидишь. Это и делает Моуринью особенным. Счастлив, что у меня была возможность поработать с ним.

— Он не перестает удивлять своих коллег и журналистов. Удивляет ли он игроков?

— Конечно. Мозг Моуринью постоянно чем-то занят. Даже в свободное время. Случалось так, что он акцентировал внимание на играх, которые предстоят нам аж через две-три недели. Могу сказать, что у меня это вызывало уважение.

— Какие самые яркие моменты, связанные с Моуринью?

— Что-то конкретное сейчас трудно вспомнить, однако в целом тренировочный процесс был уникален. Иногда Жозе нарочно эпатирует прессу, но когда дело доходит до самого важного, до игр, он всегда исключительно серьезен. Если ты хочешь играть у Моуринью, ты должен делать все так, как он требует.

— Анчелотти — тренер иного типа?

— Да, они абсолютно разные. Но могу сказать, что будь у игроков выбор, думаю, они хотели бы провести всю карьеру под руководством Карло. Он очень спокоен и всегда забирает весь негатив на себя, позволяя футболистам чувствовать себя спокойнее. И, тем не менее, на выходе результаты обоих одинаково хороши.

— Анчелотти говорил, что ему не очень нравилось то, как пел Жирков…

— В «Челси» есть такая традиция: любой новичок должен исполнить песню перед командой. Думаю, в тот момент Юра чувствовал себя не очень уверенно, зато это позабавило команду.

— А что пели вы?

— Какую-то сербскую песню, тогда я не знал английского. Мне повезло, что мобильные телефоны в то время были другого уровня, чем сейчас, и о моем пении не узнал весь мир (смеется).

О ПОЗИЦИИ БУДУТ СПРАШИВАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

— Вы забили победный гол «Бенфике» в финале Лиги Европы на третьей добавленной минуте. Что чувствовали в тот момент?

— Часто случается, что защитник забивает в финале. Но я всегда говорю про команду, а не про себя. Здорово, что нам удалось победить, а кто послал мяч в сетку — неважно. Это все быстро забывается, а трофей остается. Хотя забивать на 93-й минуте и написать историю — очень важно. До сих пор счастлив, что мне удалось сделать это.

— Когда «Челси» едет по Лондону с очередным трофеем, радуются только болельщики «синих» или все лондонцы тоже поздравляют победителей?

— Только болельщики «Челси». В каждой стране свои особенности. В Сербии, наверное, вся страна вышла бы на улицу после победы нашего клуба в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но в Англии все иначе.

— Правый защитник или центральный? За 10 лет вы, похоже, так и не определились амплуа…

— Этот вопрос мне будут задавать всегда. Рад, что могу играть на обеих позициях. В 32 года лучше себя чувствую в середине, но могу сыграть и справа. Мое дело — подготовить себя к игре на обеих позициях, а куда кого ставить — дело тренера.

— Успели почувствовать, чего от вас ждет Луческу? Лидер обороны, наверное, должен играть в центре…

— Наверное. В последнем контрольном матче против «Оденсе» здесь, на сборе в Испании, начинал в центре, а во втором тайме перешел на фланг. Многое в «Зените» я должен сделать быстро: адаптироваться в команде, привыкнуть к игрокам и новой схеме. Надеюсь, все получится и к нам придет успех.

— Вы много говорите на поле?

— Да, когда играешь центрального защитника, требуется больше говорить, чем на фланге. Тебе все видно, ты стоишь сзади и можешь помочь партнерам подсказками.

— В «Челси» есть игрок, который по натуре лидер. Каково это — играть с Джоном Терри в одной команде?

— И легко, и тяжело одновременно. Ты всегда знаешь, что должен делать, понимаешь, что он тебя подстрахует. Но и надо доказывать, что ты на таком же уровне, как и сам Терри. Всегда гордился тем, что выхожу на поле с ним.

— В «Челси» трудно дружить с партнерами по команде?

— Когда у команды много игр, особенно выездных, футболисты проводят почти все время вместе. Получив 2−3 дня отдыха, все стараются побыть с семьями. Главное, что «Челси» — настоящая успешная команда. На поле все думают только о коллективе. То же самое, я чувствую, происходит и в «Зените».

ПОВЕЗЛО, ЧТО «ЛОКО» РУКОВОДИЛ МУСЛИН

— В 2006 году вы сказали, что переезд в Россию стал для вас одним из самых значимых событий в карьере. Сейчас можете повторить то же самое?

— Да, это действительно так. Пришел в «Локо» совсем молодым, и за пределами Сербии обо мне мало кто слышал. Очень повезло, что «Локомотивом» в тот момент руководил такой прекрасный тренер, как Славолюб Муслин. Сейчас мы с ним работаем в сборной Сербии и иногда вспоминаем те времена. С момента перехода в «Локо» прошло уже одиннадцать лет, я стал другим игроком, и, конечно, теперь ожидания от моей игры куда выше.

— В 2006-м «Локомотив» неплохо шел по сезону и даже боролся за золото, но, несмотря на это, Муслина уволили. Как вы отнеслись к тому, что он покинул команду?

— Сначала было тяжело, потому что именно он позвал меня в Россию. После ухода Муслина на некоторое время перестал попадать в основу, что очень беспокоило. Но с течением времени ситуацию удалось выправить, я вернулся в основу и сумел вырасти в игрока принципиально другого уровня.

— Помните ли вы свои первые матчи против «Зенита» в 2006-м?

— Конечно. В Москве нам удалось победить, но мы потратили столько энергии, что даже не было сил отпраздновать три очка. В Петербурге крупно проиграли, и это поражение стало крайне досадным. Тогда в «Зените» играла связка Аршавин — Кержаков, которой было мало равных. К тому же играть в Петербурге сопернику хозяев всегда непросто. Болельщики создают на стадионе атмосферу, не похожую ни на что.

— Как вам кажется, чем Андрей Аршавин в первую очередь запомнился в Англии?

— Аршавин выглядел классно. Забивал, отдавал передачи, все делал на скорости. Но «Арсенал» такой клуб, где довольно быстро меняют игроков. Если что-то идет не так, стараются найти новых. Думаю, когда Андрей почувствовал, что ему не очень доверяют, несколько утратил энтузиазм.

— Встречались с Аршавиным вне поля?

— Да, когда Жирков играл в «Челси», мы пересекались в общей компании, несколько раз ужинали.

— В Англии левостороннее движение. Тяжело привыкнуть?

— Сейчас придется тяжелее, потому что там на дорогах спокойно, камеры висят через каждые сто метров. К тому же, в Англии дороги по 1−2 полосы, а в России — широкие.

У КУБКА РОССИИ СЛОМАЛИ КРЫШКУ

— В России вы выиграли Кубок и стали лучшим правым защитником чемпионата. Важные титулы для вас?

— Для молодого игрока это всегда очень важно — такие победы заряжали меня. Помню, когда праздновали победу в Кубке, даже сломали трофей, разбив стеклянную крышку.

— Тогда тренером команды был Анатолий Федорович Бышовец, с которым не все находили общий язык…

— Многим действительно было непросто. Но я не из тех игроков, кто не ставит свои интересы на первый план. Старался доказать Бышовцу, что прогрессирую от тренировки к тренировке, а он видел это и относился ко мне соответствующе.

— Некоторые игроки удивлялись, когда тренер им стихотворения читал. Вам не читал?

— Нет.

— Когда Бышовец был тренером «Зенита», он водил игроков в музеи, в театр…

— Не помню, чтобы в «Локомотиве» он куда-то водил команду.

— Вы с ним общались после перехода в «Челси»?

— Нет, ни разу.

— В 2007-м Кубок выиграл «Локомотив», а чемпионом стал «Зенит». «Локо» чуть не остановил будущего чемпиона, обыграв его в октябре со счетом 1:0.

— Да, помню. В том матче мы много боролись, было очень тяжело. Пусть мы набрали три очка, но это была победа из тех, когда ты даже не чувствуешь, что выиграл. Настолько трудной она оказалась.

НА СУАРЕСА ЗА УКУС ЗЛА НЕ ДЕРЖУ

— Вы один из тех, кого укусил Суарес. Не держите зла на него?

— Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол — в том числе провоцируют соперников. После того матча мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.