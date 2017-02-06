ФК «Томь» сыграл вничью с «Будучностью» в товарищеском матче на сборе в Турции
Футболисты томской «Томи» сыграли вничью с «Будучностью» из Черногории в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 3-й минуте, реализовав пенальти, а на 21-й один из игроков «Будучности» срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового.
Матч с «Будучностью» закрыл программу первого сбора «Томи». После 17 туров томский клуб замыкает таблицу чемпионата России, набрав девять очков. «Томь» возобновит чемпионат 3 марта домашним матчем с «Ростовом».
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