Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28681629/
6 февраля 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Томь» сыграл вничью с «Будучностью» в товарищеском матче на сборе в Турции

Футболисты томской «Томи» сыграли вничью с «Будучностью» из Черногории в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 3-й минуте, реализовав пенальти, а на 21-й один из игроков «Будучности» срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового.

Матч с «Будучностью» закрыл программу первого сбора «Томи». После 17 туров томский клуб замыкает таблицу чемпионата России, набрав девять очков. «Томь» возобновит чемпионат 3 марта домашним матчем с «Ростовом».

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Петраков: Задача ФК «Томь» — открыть заявку и сохранить лицо команды

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главные задача футбольного клуба «Томь» на данный момент — снять запрет на регистрацию игроков, чтобы сохранить лицо команды и доиграть сезон чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) достойно. Об этом ТАСС заявил главный тренер томичей Валерий Петраков.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя