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6 февраля 2017, 19:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА сыграл вничью с 12-м клубом чемпионата Дании

ЦСКА сыграл вничью с датским клубом «Эсбьерг» в контрольном матче.

Встреча проходила в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась со счётом 0:0.

ЦСКА хорошо смотрелся в первой половине матча и владел заметным территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот датчан практически не возникало. После перерыва рисунок игры не изменился: «Эсбьерг» оборонялся всей командой и сумел удержать ничью.

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Эсбьерг» занимает 12-е место в турнирной таблице среди 14 команд, имея в активе 19 очков.

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