ЦСКА сыграл вничью с 12-м клубом чемпионата Дании

Встреча проходила в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась со счётом 0:0.



ЦСКА хорошо смотрелся в первой половине матча и владел заметным территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот датчан практически не возникало. После перерыва рисунок игры не изменился: «Эсбьерг» оборонялся всей командой и сумел удержать ничью.



После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Эсбьерг» занимает 12-е место в турнирной таблице среди 14 команд, имея в активе 19 очков.