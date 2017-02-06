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6 февраля 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» одержал победу над «Славией», «Крылья Советов» уступили «Шерифу»

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Терек» в Турции провёл товарищеский матч с софийской «Славией».

Грозненская команда одержала победу со счётом 3:1.

В составе «Терека» дублем отметился Аблайе Мбенге, ещё один мяч забил Габриэль Торже. За болгарский клуб единственный гол на свой счёт записал Иван Минчев.

Также контрольный матч в Турции провели «Крылья Советов». Самарская команда со счётом 0:2 уступила молдавскому «Шерифу».
Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Шериф» (Молдавия) — 0:2 (0:1).

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Источник: ФК «Крылья Советов» заинтересован в приобретении нападающего Салибура

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