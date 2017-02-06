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6 февраля 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» разгромил южнокорейский «Сувон Самсунг Блюуингз»

«Краснодар» разгромил южнокорейский «Сувон Самсунг Блюуингз» в контрольном матче.

Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 3:0.

На 13-й минуте Виктор Клаессон вывел «быков» вперёд. В середине первого тайма Фёдор Смолов удвоил преимущество «Краснодара», а на 36-й минуте Вячеслав Подберёзкин забил третий мяч.

В минувшем розыгрыше чемпионата Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз» занял 10-е место среди 12 клубов в регулярном чемпионате и финишировал первым в дополнительном мини-турнире за право остаться в элитном дивизионе.

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