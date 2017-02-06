Дмитрий Селюк: Если все будет нормально, то с «Уралом» по Джафару договоримся быстро
Дмитрий Селюк, агент нападающего Абдуллы Джафара, рассказал, что «Урал» может подписать контракт с 18-летним игроком до конца сбора.
Он отметил, что для футболиста будет полезно поработать под руководством Александра Тарханова. Напомним, что ранее Джафар находился на просмотре в ЦСКА.
— Джафар находится на просмотре в «Урале». Он присоединился к команде буквально на днях, — сказал Селюк. — Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для «Урала» будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде.
— Когда может быть принято решение по Джафару?
— Если все будем нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу. (Сергей АСТАХОВ).
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