Дмитрий Селюк: Если все будет нормально, то с «Уралом» по Джафару договоримся быстро

Он отметил, что для футболиста будет полезно поработать под руководством Александра Тарханова. Напомним, что ранее Джафар находился на просмотре в ЦСКА.

— Джафар находится на просмотре в «Урале». Он присоединился к команде буквально на днях, — сказал Селюк. — Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для «Урала» будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде.

— Когда может быть принято решение по Джафару?

— Если все будем нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу. (Сергей АСТАХОВ).