Дмитрий Селюк: Несколько клубов готовы купить у «Урала» Конате

При этом он отметил, что президент екатеринбуржцев Григорий Иванов не хочет отпускать 19-летнего ивуарийца. В нынешнем сезоне Конате провел 58 минут в четырех матчах премьер-лиги и полную встречу в Кубке России, где отметился голом. Также на его счету девять игр и три гола в молодежном первенстве России.

— В последний день летнего трансферного окна «Урал» подписал контракт с Конате и очень доволен им, — сказал Селюк. — Уже сейчас есть несколько клубов, готовые купить его, но президент «Урала» Григорий Иванов не хочет отпускать Мохамеда, потому что рассчитывает на форварда. Прошло всего четыре месяца, а клуб может выиграть в деньгах. Считаю, «Урал» идет правильным путем. (Сергей АСТАХОВ).