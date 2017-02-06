Помощники Черчесова в сборной России провели весь день на тренировке «Спартака»
Помощники главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче посетили тренировку «Спартака» на сборе в Испании.
«После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря “Спартака”, прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде», — говорится в сообщении на сайте.
Также отмечается, что в понедельник на тренировку выйдет вся команда, кроме защитника Сердара Таски, который
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