Помощники Черчесова в сборной России провели весь день на тренировке «Спартака»

Красно-белые с 4 по 17 февраля будут тренироваться в Марбелье, а сегодня провели занятие в Эстепоне. Ромащенко и Гинтарас в течение дня наблюдали за тренировками московского клуба.

«После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря “Спартака”, прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде», — говорится в сообщении на сайте.