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6 февраля 2017, 17:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Помощники Черчесова в сборной России провели весь день на тренировке «Спартака»

Помощники главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче посетили тренировку «Спартака» на сборе в Испании.

Красно-белые с 4 по 17 февраля будут тренироваться в Марбелье, а сегодня провели занятие в Эстепоне. Ромащенко и Гинтарас в течение дня наблюдали за тренировками московского клуба.

«После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря “Спартака”, прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде», — говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что в понедельник на тренировку выйдет вся команда, кроме защитника Сердара Таски, который по-прежнему занимается по индивидуальной программе.

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