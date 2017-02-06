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6 февраля 2017, 15:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» просматривает футболиста Абдуллу Джафара

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.

«Джафар находится на просмотре в “Урале”. Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», — сказал он.

В понедельник Джафар принял участие в товарищеском матче команды с «Уфой», отыграв первый тайм.

По информации ТАСС, на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому «Генту».

Джафар принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Позднее, после отъезда глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из Буркина-Фасо понравился армейцам «по определенным качествам», однако клуб решил сделать ставку на собственных воспитанников.

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