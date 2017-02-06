«Урал» просматривает футболиста Абдуллу Джафара

«Джафар находится на просмотре в “Урале”. Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», — сказал он.

В понедельник Джафар принял участие в товарищеском матче команды с «Уфой», отыграв первый тайм.

По информации ТАСС, на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому «Генту».