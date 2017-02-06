«Урал» просматривает футболиста Абдуллу Джафара
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста из
Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
«Джафар находится на просмотре в “Урале”. Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет», — сказал он.
В понедельник Джафар принял участие в товарищеском матче команды с «Уфой», отыграв первый тайм.
По информации ТАСС, на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому «Генту».
Джафар принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Позднее, после отъезда глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из
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