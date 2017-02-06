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6 февраля 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Игбуна принёс «Уфе» победу над «Уралом»

«Уфа» одержала победу над «Уралом» в контрольном матче.

Единственный гол на 47-й минуте забил нападающий башкирской команды Сильвестр Игбун, который вышел один на один с вратарём соперника и переиграл того в очной дуэли. Примечательно, что это первая в истории победа уфимцев в противостоянии с командой из Екатеринбурга.

Контрольный матч

«Урал» (Россия) — «Уфа» (Россия) — 0:1.
Гол: Игбун, 47.
После первой части сезона «Уфа» занимает 8-е место в турнирной таблице РФПЛ, а «Урал» идёт на 13-й строчке.

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