В ритме «Шахтёра». Зачем «Зениту» так много спаррингов
«Зенит» завершил интенсивный игровой цикл межсезонья. Подводим итоги, выделяем тенденции.
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Спаррингом с датским «Оденсе», отмеченным двумя «вратарскими» голами, по одному на брата, бронзовый призёр чемпионата России завершил игровой цикл межсезонья. В следующий раз питерцы предстанут перед зрителем только в Брюсселе, а оставшиеся полторы недели до возобновления официального сезона скоротают в закрытом режиме. Первую
Наблюдение первое. В начале года «Зенит» не просто много — очень много играл. По сравнению с графиком годичной давности — контраст разительный. Андре
В ходе короткого летнего цикла, а тем более — сезона, составить исчерпывающее представление о системе Луческу игроки едва ли успели. Когда матчи идут один за другим, на первый план выходят восстановительные мероприятия, зачастую в ущерб систематической, вдумчивой работе над физикой и тактикой. Но едва пришла пора закладки пресловутого фундамента, футболисты быстро прочувствовали разницу в методах молодого португальца и многоопытного румына. Смею предположить, что это открытие их обрадовало: покажите мне хотя бы одного игрока, который предпочтёт матчам, пусть даже товарищеским, изнурительный, монотонный бег и упражнения без мячей. Уверен, нет таких. А программа Луческу как раз и подразумевает набор формы через спарринги. Такой подход не может не импонировать субъектам тренинга.
Многих, читал и слышал, удивило количество матчей, запланированных тренером «Зенита» на начало года. В столь интенсивном режиме у нас в межсезонье давно никто не играл. Столько же матчей прошлой зимой провёл «Амкар», но ему спешить было некуда. Пермяки размеренно готовились ко второй части чемпионата, тогда как Луческу втиснул 11 матчей в 22 дня. В Эмиратах и Испании питерцы выходили на поле фактически через день — в таком напряжённом графике даже лидеры другой
В действительности удивляться тут нечему. На прежней работе Мирча Михайлович следовал точно такой же стратегии. Даже место одного из сборов — и то по сравнению с прошлым годом менять не стал. Вновь привёз команду в Сан-Педро-дель-Пинатар и
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Две предыдущие зимы, 2014 и 2015, «Шахтёр» играл ещё чаще — по полтора десятка спаррингов за межсезонье! Но тут в расчёты Луческу
Учтите, тот «Шахтёр» Луческу конструировал не один год — ресурс отдельных деталей, как и всего коллективного механизма, был ему доподлинно известен. С потенциалом «Зенита» он всё ещё разбирается. Это дополнительное обоснование плотного зимнего календаря. Плюс обилие — в сравнении с прежними антрактами — новых футболистов. Всех их тренеру нужно было рассмотреть в обстановке, приближенной к боевой, с тем, чтобы к концу января выбрать трёх счастливцев для дозаявки в Лигу Европы.
В итоге выбор Мистера пал на Ивановича, Эрнани и Цаллагова. Но и другие кандидаты не могут пожаловаться на пренебрежение со стороны тренера.
На обоих сборах, в ОАЭ и Испании, Луческу протестировал в спаррингах 29 футболистов, более или менее равномерно распределив между ними игровые минуты. Естественно, что чуть с большим пристрастием, нежели за остальными, болельщик следил за новичками, условными и безусловными. И, наверное, составил представление об игровых особенностях каждого из них — благо матчи транслировались федеральным каналом. Эрнани наряду с Кришито, Нету, Черновым и Джорджевичем провёл 10 спаррингов, Зуйков и Молло — по 9, Цаллагов — 8, Лунёв — 5.
Всего полтора матча отбегал в Испании Иванович, но как раз в его квалификации сомнений изначально не было — она подтверждена годами успешной службы в Англии. Вдоволь наигрались молодые Лесовой с Мусаевым (по пять выходов). Без практики остались лишь двое — юный Каккоев да Смольников, завершающий процесс реабилитации. Из старой гвардии в Испанию не летали Александр Кержаков, Рязанцев и Файзулин. Будущее всей тройки в клубе под вопросом.
Тем не менее вторую часть сезона «Зенит» встречает, пожалуй, с самой длинной и качественной «скамейкой» во всей
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