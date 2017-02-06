Он также рассказал о своём состоянии после возвращения в общую группу.



«Что касается прихода в команду Луиса Адриано, то никаких проблем в этом не вижу — будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у тренерского штаба, как мы будем играть, кто выйдет на поле. Но для меня нет никаких проблем со всеми ребятами, которые тренируются в команде. Я готов всегда выходить на поле и играть.



Счастлив, что вернулся в общую группу. Пришлось помучиться, попотеть, но это необходимо. Покажите мне игрока, который любит тренироваться. Думаю, вы не найдёте ни одного футболиста во всём мире. Конечно, для меня невозможность принимать участие в матче — это всегда душевная боль. Я очень переживаю, ведь в дни матчей жду не дождусь стартового свистка, начинаю волноваться. Когда не можешь выйти на поле, чувствуешь себя неважно. Надеюсь принять участие уже в каких-то контрольных встречах», — сказал Зе Луиш в интервью клубной пресс-службе.