«Ростов» обыграл «Тромсё», Девич забил первый гол за донской клуб

Соперником ростовчан был норвежский клуб «Тромсё».



На перерыв «Ростов» ушёл, ведя в счёте. На 44-й минуте Миха Мевля после передачи Тимофея Калачёва вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма словенский защитник выступил уже в роли ассистента, а Сердар Азмун увеличил преимущество ростовчан.



«Тромсё» спустя час игры сократил отставание в счёте, но уйти от поражения норвежцы не смогли, а на 88-й минуте Марко Девич забил первый свой гол за «Ростов», установив окончательный результат (3:1).