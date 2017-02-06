Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28677156/
6 февраля 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» обыграл «Тромсё», Девич забил первый гол за донской клуб

«Ростов» в рамках подготовки ко второй части сезона, которая проходит в турецком городе Белеке, провёл очередной товарищеский матч.

Соперником ростовчан был норвежский клуб «Тромсё».

На перерыв «Ростов» ушёл, ведя в счёте. На 44-й минуте Миха Мевля после передачи Тимофея Калачёва вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма словенский защитник выступил уже в роли ассистента, а Сердар Азмун увеличил преимущество ростовчан.

«Тромсё» спустя час игры сократил отставание в счёте, но уйти от поражения норвежцы не смогли, а на 88-й минуте Марко Девич забил первый свой гол за «Ростов», установив окончательный результат (3:1).

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России