Слуцкий приехал на сбор ЦСКА
В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.
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Видимо, что-то случилось...
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Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским «Эсбьергом».
— Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов, — сказал Слуцкий.
— Может быть, уделите пару минут?
— Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, — улыбнулся бывший главный тренер армейцев.
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