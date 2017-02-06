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6 февраля 2017, 13:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Слуцкий приехал на сбор ЦСКА

В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.

В расположение ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид <span class=error>Слуцкий</span>. Увеличить
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Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским «Эсбьергом».

— Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов, — сказал Слуцкий.

— Может быть, уделите пару минут?

— Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, — улыбнулся бывший главный тренер армейцев.

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