Караваев отказался от перехода в «Спартак» из-за армейских фанатов
Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в московский «Спартак». 21-летний футболист отказался от предложения «красно-белых»
из-за опасения конфликта с болельщиками ЦСКА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Караваев является воспитанником армейского клуба, но в родной команде заиграть не смог и уехал в Чехию. «Спартак» проявлял интерес к кандидату в сборную России. Но по данным издания Life.ru Вячеслав решил не переходить в «Спартак». Причина — нежелание стать объектом ненависти армейских фанатов.
Таким образом, Караваева в «Спартаке» не будет. Зато возможно появление другого молодого футболиста — защитника «Анжи» Георгия Тигиева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter