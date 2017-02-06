Караваев отказался от перехода в «Спартак» из-за армейских фанатов

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Караваев является воспитанником армейского клуба, но в родной команде заиграть не смог и уехал в Чехию. «Спартак» проявлял интерес к кандидату в сборную России. Но по данным издания Life.ru Вячеслав решил не переходить в «Спартак». Причина — нежелание стать объектом ненависти армейских фанатов.

Таким образом, Караваева в «Спартаке» не будет. Зато возможно появление другого молодого футболиста — защитника «Анжи» Георгия Тигиева.