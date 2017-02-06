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6 февраля 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

Караваев отказался от перехода в «Спартак» из-за армейских фанатов

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в московский «Спартак». 21-летний футболист отказался от предложения «красно-белых» из-за опасения конфликта с болельщиками ЦСКА.

Защитник пражской Спарты Вячеслав Караваев не перейдет в московский Спартак. 21-летний футболист отказался от предложения красно-белых <nobr>из-за </nobr>опасения конфликта с болельщиками ЦСКА. Увеличить
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Караваев является воспитанником армейского клуба, но в родной команде заиграть не смог и уехал в Чехию. «Спартак» проявлял интерес к кандидату в сборную России. Но по данным издания Life.ru Вячеслав решил не переходить в «Спартак». Причина — нежелание стать объектом ненависти армейских фанатов.

Таким образом, Караваева в «Спартаке» не будет. Зато возможно появление другого молодого футболиста — защитника «Анжи» Георгия Тигиева.

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