Защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи»

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Максим Белый, защитник — 26 лет.

Откуда: Свободный агент.

Куда: «Анжи», Махачкала.

Длительность контракта: 30 июня 2018 года.

Вторую половину сезона-2016/17 болельщики «Анжи» едва ли ждут с особым трепетом и завышенными надеждами. Проведя стартовую часть текущего розыгрыша РФПЛ вполне достойно и даже местами ярко, результатом чего стал достаточно уверенный отрыв от зоны вылета, а также потрепанные нервы некоторых лидеров первенства, махачкалиский клуб в очередной раз решился на перестройку с масштабной разгрузкой платежной ведомости — стан «орлов» за считанные недели покинул целый ряд ведущих игроков во главе с главным тренером Павлом Врбой.

Впрочем, и на импорт махачкалинцы работали на трансферном рынке активно. Так, состав команды пополнил украинский защитник Максим Белый, перебравшийся в Россию на правах свободного агента.

Большую часть своей карьеры 26-летний оборонец, прошедший школу донецкого «Шахтера», провел в луганской «Заре», цвета которой защищал четыре года.

Последним местом работы игрока стал хорватский «Хайдук» — за коллектив из Сплита футболист выступал в период с 2015 по 2016 годы. Отметим, что наивысшим достижением Белого принято считать победу на юношеском чемпионате Европы — 2009 в составе юношеской сборной Украины.

Определенный риск в решении футболиста переехать в Россию есть, поскольку ввиду сложной политической обстановки граждане Украины редко слышат одобрения с родины после переезда на работу в Россию, однако на данный момент никаких критических комментариев относительно этого трансфера не последовало.

Сергей Брызгалов, защитник — 24 года.

Откуда: «Терек», Грозный.

Куда: «Анжи», Махачкала.

Стоимость трансфера: бесплатно.

Длительность контракта: 31 декабря 2017 года.

Еще одним приобретением махачкалинцев стал центральный защитник Сергей Брызгалов, получивший известность по выступлениям за московский «Спартак», а последние полгода проведший в грозненском «Тереке». Но в команде Рашида Рахимова ко двору он не пришелся, сыграл всего четыре матча и покинул Грозный.

С учетом масштабных кадровых перестановок сложно сказать, каковы перспективы защитника в «Анжи», однако стоит отметить, что вряд ли клуб стал бы подписывать относительно известного игрока для того, чтобы держать его на скамейке запасных. С другой стороны, обращает на себя внимание и тот факт, что контракт подписан только на год. Это говорит о том, что стороны пока присматриваются друг к другу и по ходу сезона будут решать дальнейшую судьбу своих отношений. Тем более, что летом станет известно, сохранит ли «Анжи» место в Премьер-лиге.

Помимо «Спартака», в карьере Брызгалова был раменский «Сатурн», воспитанником которого он является. В чемпионатах России он провел 52 матча, еще три — в Лиге чемпионов. Серебряный призер чемпионата России.

Стопилла Сунзу, защитник — 27 лет.

Откуда: «Шанхай Шэньхуа» (Китай).

Куда: «Арсенал», Тула.

Стоимость трансфера: аренда.

Длительность контракта: 30 июня 2017 года.

Про 27-летнего центрального защитника из Замбии в России слышали немногие, что неудивительно. На высшем уровне он провел менее сотни матчей, а самыми известными клубами в его резюме являются французские «Сошо», где он в 28 матчах забил четыре мяча, и «Лилль» (21 матчей — два гола).

У Сунзу успешная карьера в сборной Замбии, с которой он в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций. За национальную команду он провел 62 матча и забил четыре мяча.

Стоит также отметить, что соглашение Сунзу с китайцами истекает в конце года, а это значит, что летом по окончании контракта туляки уже получат право вести с футболистом переговоры о подписании полного контракта. Думается, что случится это, скорее всего, только в том случае, если «Арсенал» сумеет сохранить прописку в элите, и ближайшие полгода должны ответить на этот вопрос.

К сожалению, переезд футболиста по трагической случайности совпал со смертью его матери. Руководство туляков уже выразило соболезнования по данному поводу.

«Весь коллектив ПФК “Арсенал” опечален известием о смерти матери нашего защитника Стопилла Сунзу. Искренне сожалеем и скорбим по поводу этой тяжелой утраты»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Алексей Концедалов, защитник — 26 лет.

Откуда: «Крылья Советов», Самара.

Куда: Свободный агент.

Почти семь лет провел в составе самарских «Крыльев Советов» защитник Алексей Концедалов, сыграв за это время в 96 матчах чемпионата и Кубка России, да и текущий сезон встретил в стартовом составе. Однако подопечные Франка Веркотерена стартовали весьма неудачно, и бельгийский специалист уступил бразды правления Вадиму Скрипченко.

Нельзя сказать, что самарцы много пропускали. Скорее, их проблемы крылись в излишне осторожной модели игры, проповедуемой предшественником белорусского специалиста. Тем не менее, Скрипченко не увидел в Концедалове футболиста основы, так ни разу и не выпустив его на поле, а зимой стороны договорились о расторжении контракта.

«Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами. «Крылья Советов» мне многое дали, — приводит слова 26-летнего футболиста официальный сайт самарцев. — Конечно, покидать «Крылья» грустно, но никогда не говори никогда. Мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в «Крылья Советов», как вы делаете это сейчас.

Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», а также наше возвращение в Премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти.

В команде также тепло попрощались с игроком.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Алексея Концедалова за самоотверженную игру в “Крыльях” и совместную работу. Желаем Алексею дальнейших успехов, яркой карьеры и всегда будем рады вновь видеть в Самаре!» — добавили в пресс-службе клуба.

Тимофей Маргасов, крайний защитник — 24 года.

Откуда: «Крылья Советов», Самара.

Куда: «Локомотив», Москва.

Стоимость трансфера: 250 тыс. евро.

Длительность контракта: 30 июня 2020 года.

Воспитанник тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева многие годы считается перспективным защитником. Однако, нельзя не отметить, что ему уже 24 года, что по футбольным меркам уже совсем немало, а опыта на высшем уровне по-прежнему не так много: 44 матча в РФПЛ и 37 — в ФНЛ.

За пять последних лет правый защитник, который в состоянии закрыть и левую бровку, сменил пять команд, попробовав после Тольятти свои силы в «Енисее», «Ростове», «Сибири» (на правах аренды) и «Крыльях Советов», но закрепиться в стартовом составе клубов РФПЛ ему никак не удается. Например, в Самару он пришел минувшим летом в статусе свободного агента, но провел за полгода всего пять матчей и неожиданно пошел на повышение.

Впрочем, в составе «железнодорожников» верят в перспективы защитника. Как сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, футболист имеет добротное футбольное образование и неплохо обучаем.

«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах.

Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится, — цитирует наставника красно-зеленых пресс-служба команды.

Не скрывает радости по поводу приобретения и президент «железнодорожников» Илья Геркус.

«Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-лиге футболиста.

Мы находим условия сделки оптимальными и уверены в том, что Тимофей в «Локо» будет только прибавлять. Желаем успехов! — сказал Геркус.

Георгий Зотов, крайний защитник — 27 лет.

Откуда: «Кубань», Краснодар.

Куда: «Крылья Советов», Самара.

Стоимость трансфера: бесплатно.

Длительность контракта: 30 июня 2017 года.

Замену практически не игравшему Маргасову самарцы нашли в лице также немало поколесившего по России воспитанника московского «Спартака» Георгия Зотова. Его послужной список еще более впечатляющий, чем у Маргасова — «Локомотив-2″, “Металлург-Кузбасс”, “Салют” (Белгород», «Металлург» (Донецк), «Анжи» и «Кубань». В РФПЛ провел 16 матчей, в УПЛ — 18, запомнившись лишь во второй по значимости российской лиге, где на его счету 65 матча и оба гола, которые он оформил на профессиональном уровне.

«Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ, и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде, — цитирует Зотова официальный сайт «Крыльев Советов». — Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в Премьер-Лиге.

Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

Зотов стал первым новичком «Крыльев» после снятия с клуба запрета на регистрацию новых футболистов. Его контракт подписан до лета с возможностью продления на один год.