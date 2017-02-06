Резвухин не исключает отсутствия новичков у ФК «Амкар» в зимнее трансферное окно

«Амкар» после 17 туров чемпионата России с 27 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ. В зимнее трансферное окно уральский клуб продал в московский «Спартак» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию.

«У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду. Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода», — сказал Резвухин агентству «Р-Спорт» по телефону.

Ранее стало известно, что в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке.