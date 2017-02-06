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6 февраля 2017, 13:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В «Оренбурге» не располагают информацией о возможном переходе Луценко

Руководство «Оренбурга» не обладает информацией о возможном переходе 28-летнего нападающего московского «Динамо» Евгения Луценко, о чём ранее писали в СМИ.

Об этом сообщил президент оренбургского клуба Василий Столыпин.

«Я такой информацией не располагаю», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

В нынешнем сезоне ФНЛ Евгений Луценко принял участие в 19 матчах (7 в основном составе) и забил 3 гола. Контракт Луценко с бело-голубыми действует до лета 2019 года.

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