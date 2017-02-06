В «Оренбурге» не располагают информацией о возможном переходе Луценко
Руководство «Оренбурга» не обладает информацией о возможном переходе 28-летнего нападающего московского «Динамо» Евгения Луценко, о чём ранее писали в СМИ.
Об этом сообщил президент оренбургского клуба Василий Столыпин.
«Я такой информацией не располагаю», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В нынешнем сезоне ФНЛ Евгений Луценко принял участие в 19 матчах (7 в основном составе) и забил 3 гола. Контракт Луценко с
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