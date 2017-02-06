Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28675683/
6 февраля 2017, 12:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Резвухин: Изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на ФК «Амкар»

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на деятельности «Амкара», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор пермского футбольного клуба Игорь Резвухин.

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке. «Амкар» после 17 туров чемпионата России с 27 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.

«Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо, — сказал Резвухин по телефону. — Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать».

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Резвухин не исключает отсутствия новичков у ФК «Амкар» в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Генеральный директор пермского футбольного клуба «Амкар» Игорь Резвухин не исключает того, что в зимнее трансферное окно клуб не пополнит ни один игрок.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя