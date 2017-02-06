Резвухин: Изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на ФК «Амкар»

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке. «Амкар» после 17 туров чемпионата России с 27 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.

«Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо, — сказал Резвухин по телефону. — Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать».