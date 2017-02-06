Петраков: Задача ФК «Томь» — открыть заявку и сохранить лицо команды
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главные задача футбольного клуба «Томь» на данный момент — снять запрет на регистрацию игроков, чтобы сохранить лицо команды и доиграть сезон чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) достойно. Об этом ТАСС заявил главный тренер томичей Валерий Петраков.
В понедельник заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев сообщил журналистам, что «Томь» в любом случае не сможет принять участие в чемпионате РФПЛ в следующем сезоне
«Сейчас для нас самое важное — открыть заявку, чтобы мы
На вопрос, как настраивать команду на оставшиеся 13 туров чемпионата с учетом заявлений Акатаева, собеседник ТАСС ответил: «Ну что делать? Они взрослые люди, думаю, все понимают. Сейчас подбираем ребят недорогостоящих, которые, скорее, хотят играть в футбол, чем стремятся к деньгам».
«Будем больше уделять внимание дублирующему составу. Сейчас они были с нами на сборе, отобрали
Клуб не покину
По словам Акатаева, в 2016 году у клуба сформировалась задолженность в 460 млн рублей. Петраков отметил, что есть договоренность с губернатором области и президентом клуба Сергеем Жвачкиным о том, что в ближайшее время задолженности начнут погашаться. «Договоренность с губернатором есть: должны все выплачивать, и в первом потоке перед теми, кто подал иск на клуб в РФС. Сейчас они будут закрываться (задолженности), думаю, должны успеть до 24-го числа (последний заявочный день — Прим. ТАСС).
Тренер заявил, что, как и обещал Жвачкину, не покинет клуб как минимум до конца сезона. «Насчет меня разговоров не ведут. Я дал слово человеку (Жвачкину) и должен доработать, не сворачивать с пути, пусть ситуация и тяжелая;
После 17 туров чемпионата «Томь» занимает последнее, 16-е место место в турнирной таблице с девятью очками.
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