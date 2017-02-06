Петраков: ФК «Томь» намерен подписать контракт с Риерой, Йиранека в команде не будет

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34-летний Риера присоединился к «Томи» на зимних сборах, приехав на просмотр. Йиранек, который уже выступал за томичей, ранее сказал в интервью изданию «Спорт- Экспресс», что готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой ситуации. «Томь», которая не выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам клуба с начала сезона, на данный момент не может заявлять новичков на вторую часть сезона из- за запрета со стороны Российского футбольного союза (РФС).

«Альберт — игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим», — прокомментировал ситуацию Петраков.

«Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное — открыть заявку», — добавил собеседник ТАСС.

«Мартина я знаю, немножко застал его, и многие моменты мне были непонятны. Нужно было вести себя намного профессиональней. Вы знаете, я на паспорт не смотрю, поэтому здесь нужно в других аспектах делать выводы», — рассказал тренер «Томи».

После 17 туров чемпионата «Томь» занимает последнее, 16-е место место в турнирной таблице с 9 очками.