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6 февраля 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Петраков: ФК «Томь» намерен подписать контракт с Риерой, Йиранека в команде не будет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» намерен подписать контракт с полузащитником Альбертом Риерой, если испанец даст на это согласие, кандидатура чеха Мартина Йиранека не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил главный тренер томичей Валерий Петраков.

Йиранек который уже выступал за томичей ранее сказал в интервью изданию Спорт- Экспресс что готов помочь команде которая оказалась в тяжелой ситуации. Увеличить
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34-летний Риера присоединился к «Томи» на зимних сборах, приехав на просмотр. Йиранек, который уже выступал за томичей, ранее сказал в интервью изданию «Спорт- Экспресс», что готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой ситуации. «Томь», которая не выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам клуба с начала сезона, на данный момент не может заявлять новичков на вторую часть сезона из- за запрета со стороны Российского футбольного союза (РФС).

«Альберт — игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим», — прокомментировал ситуацию Петраков.

«Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное — открыть заявку», — добавил собеседник ТАСС.

«Мартина я знаю, немножко застал его, и многие моменты мне были непонятны. Нужно было вести себя намного профессиональней. Вы знаете, я на паспорт не смотрю, поэтому здесь нужно в других аспектах делать выводы», — рассказал тренер «Томи».

После 17 туров чемпионата «Томь» занимает последнее, 16-е место место в турнирной таблице с 9 очками.

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