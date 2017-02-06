Киселев: «Томи» нужно просто доиграть сезон в РФПЛ, сохранив профессиональный статус
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Задачей томской «Томи» является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «Томи» Руслан Киселев.
В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» было предложено стать свободными агентами с 1 января, а Киселев не исключил, что «Томь» может сняться с розыгрыша российской
«Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области. Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять. К
«Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты», — продолжил собеседник агентства.
«Томь» после 17 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков.
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