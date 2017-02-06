Киселев: «Томи» нужно просто доиграть сезон в РФПЛ, сохранив профессиональный статус

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» было предложено стать свободными агентами с 1 января, а Киселев не исключил, что «Томь» может сняться с розыгрыша российской премьер-лиги из-за финансовых проблем. Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов 20 января заявил «Р-Спорт», что надеется на обещание губернатора Томской области и президента клуба Сергея Жвачкина о начале финансирования в январе. Позже РФС обязал «Томь» погасить задолженности и наложил запрет на регистрацию новых игроков.

«Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области. Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять. К премьер-лиге мы провели большую работу и по стадиону, но (его) тоже нужно доработать. У нас сейчас задача сохранить статус профессионального клуба, доиграть сезон, а потом уже в ФНЛ будем другие задачи ставить», — сказал Киселев по телефону.

«Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты», — продолжил собеседник агентства.

«Томь» после 17 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков.