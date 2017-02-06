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6 февраля 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Игрок ФК «Зенит» Кришито заявил, что уже забивал с центра поля в матче за «Дженоа»

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Итальянский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито, отличившийся в контрольном матче с датским «Оденсе» ударом с центра поля, заявил, что раньше уже забивал похожий гол в товарищеской игре, когда выступал за «Дженоа».

<em>МОСКВА 6 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Итальянский защитник <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> отличившийся в контрольном матче с датским <span class=error>Оденсе</span> ударом с центра поля заявил что раньше уже забивал похожий гол в товарищеской игре когда выступал за <span class=error>Дженоа</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на тренировочном сборе «сине-бело-голубых» в Испании, завершилась со счетом 1:1. Кришито забил ударом с центра поля на 10-й минуте.

«Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил, и получился гол. Похожий (мяч) забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа», — сказал Кришито, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Итальянец признался, что для его команды важнее показать хороший результат в матчах 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», нежели побеждать в контрольных играх.

«Для нас это в основном тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы, и результат там важнее», — заявил Кришито.

Первую игру «Зенит» и «Андерлехт» проведут 16 февраля в Брюсселе, ответную — 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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