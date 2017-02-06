Игрок ФК «Зенит» Кришито заявил, что уже забивал с центра поля в матче за «Дженоа»

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Встреча, прошедшая в воскресенье на тренировочном сборе «сине-бело-голубых» в Испании, завершилась со счетом 1:1. Кришито забил ударом с центра поля на 10-й минуте.

«Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил, и получился гол. Похожий (мяч) забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа», — сказал Кришито, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Итальянец признался, что для его команды важнее показать хороший результат в матчах 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», нежели побеждать в контрольных играх.

«Для нас это в основном тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы, и результат там важнее», — заявил Кришито.