Игрок ФК «Зенит» Кришито заявил, что уже забивал с центра поля в матче за «Дженоа»
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Итальянский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито, отличившийся в контрольном матче с датским «Оденсе» ударом с центра поля, заявил, что раньше уже забивал похожий гол в товарищеской игре, когда выступал за «Дженоа».
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Встреча, прошедшая в воскресенье на тренировочном сборе «сине-бело-голубых» в Испании, завершилась со счетом 1:1. Кришито забил ударом с центра поля на 10-й минуте.
«Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил, и получился гол. Похожий (мяч) забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа», — сказал Кришито, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».
Итальянец признался, что для его команды важнее показать хороший результат в матчах 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», нежели побеждать в контрольных играх.
«Для нас это в основном тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы, и результат там важнее», — заявил Кришито.
Первую игру «Зенит» и «Андерлехт» проведут 16 февраля в Брюсселе, ответную — 23 февраля в
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