У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18
Заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев рассказал о текущей финансовой ситуации в «Томи» и отметил, что клуб не сможет выступать в РФПЛ в следующем сезоне
из-за недостатка средств.
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Видимо, что-то случилось...
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«Данный вопрос — в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не сбирается оставить её в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договоренности, но сыграли роль
Задача — просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета — хорошо, не удастся — мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для
Делаем всё, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем — будем привлекать игроков молодёжного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем", — цитирует Акатаева Tomsk.ru.
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