У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18

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«Данный вопрос — в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не сбирается оставить её в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договоренности, но сыграли роль финансово-экономические обстоятельства, ситуация, которая в целом по России складывается. Тем не менее долги «Томи» за 2016 год в сумме 460 млн рублей будут закрыты.



Задача — просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета — хорошо, не удастся — мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для Премьер-Лиги усилий наших партнёров и предполагаемых источников финансирования нам не хватит. Задача для «Томи» — играть в ФНЛ из расчёта бюджета в районе 500 млн рублей. Это нормальный, реальный бюджет для команды ФНЛ, не самый маленький. Над этим мы сегодня работаем.

Делаем всё, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем — будем привлекать игроков молодёжного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем", — цитирует Акатаева Tomsk.ru.