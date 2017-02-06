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6 февраля 2017, 11:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18

Заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев рассказал о текущей финансовой ситуации в «Томи» и отметил, что клуб не сможет выступать в РФПЛ в следующем сезоне из-за недостатка средств.

Заместитель губернатора Томской области <span class=error>Чингис</span> <span class=error>Акатаев</span> рассказал о текущей финансовой ситуации в Томи и отметил что клуб не сможет выступать в <span class=error>РФПЛ</span> в следующем сезоне <nobr>из-за </nobr>недостатка средств. Увеличить
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«Данный вопрос — в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не сбирается оставить её в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договоренности, но сыграли роль финансово-экономические обстоятельства, ситуация, которая в целом по России складывается. Тем не менее долги «Томи» за 2016 год в сумме 460 млн рублей будут закрыты.

Задача — просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета — хорошо, не удастся — мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для Премьер-Лиги усилий наших партнёров и предполагаемых источников финансирования нам не хватит. Задача для «Томи» — играть в ФНЛ из расчёта бюджета в районе 500 млн рублей. Это нормальный, реальный бюджет для команды ФНЛ, не самый маленький. Над этим мы сегодня работаем.

Делаем всё, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем — будем привлекать игроков молодёжного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем", — цитирует Акатаева Tomsk.ru.

Томь
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Киселев: «Томи» нужно просто доиграть сезон в РФПЛ, сохранив профессиональный статус

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Задачей томской «Томи» является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «Томи» Руслан Киселев.
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